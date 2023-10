Bản tin Hình sự: Tình tiết rùng rợn vụ Á khôi bị bạn trai sát hại trong căn hộ rồi phân xác phi tang

TPO - TIN NÓNG ngày 16/10: Thanh niên khoả thân rượt chém hàng loạt người ở TPHCM rồi tự sát; Nguyên nhân ô tô lao vào đám đông khiến 3 người thương vong ở Bình Dương; Tình tiết rùng rợn vụ Á khôi bị bạn trai sát hại trong căn hộ rồi phân xác phi tang...

Liên quan đến vụ trọng án Á khôi một cuộc thi sắc đẹp tên H.Y.N (SN 2006) bị bạn trai là Tạ Duy Khanh (SN 1985, Thái Bình) sát hại rồi phân xác, khai với công an, Khanh cho biết mình hẹn N đến nhà tại KĐT Vinhome Ocean Park. Tại phòng khách, do mâu thuẫn nên Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực N. Khi nạn nhân tử vong, Khanh phân xác thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp, dán băng dính xung quanh, thuê taxi chở đến Miếu Bản, xã Bát Tràng. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, Khanh nhờ tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe. Sau khi tài xế rời đi, Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần ở mép sông và quay về nhà. Sợ bị phát hiện, Khanh mua xi măng đổ lên vị trí giấu xác nạn nhân rồi bắt xe khách về Thái Bình bỏ trốn.

Công an quận 3 (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông khoảng 35 tuổi cầm hung khí rượt chém nhiều người rồi tự sát. Trước đó, người này không mặc quần áo, cầm theo hung khí chạy vào một quán cà phê tại hẻm 108 Nguyễn Thiện Thuật (phường 2, quận 3) rượt chém nhiều người trong quán. Sau đó, thanh niên này tiếp tục chạy bộ đến đường Bàn Cờ (phường 3, quận 3) rượt chém 2 người khác bị thương rồi tự sát. Một số người dân cho biết, nạn nhân bị thương là một cụ bà hơn 80 tuổi và một nam giới chưa rõ danh tính.

TAND TP Hà Nội đã tái mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2. Hồi cuối tháng 9, phiên tòa được mở song do một bị cáo phải nhập viện cấp cứu, có đơn gửi đến tòa nên phải tạm hoãn. Ở giai đoạn 2 này, cựu Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Mai Tuấn Anh và cựu Tổng giám đốc công ty Trần Văn Tám, hầu tòa về các tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Văn Long (chồng Trang, cùng SN 1991) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do nợ nần, cần tiền làm ăn trong khi sổ đỏ đã thế chấp ngân hàng nên vợ chồng Trang làm sổ đỏ giả để thế chấp vay tiền người khác 600 triệu đồng qua đó chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.

Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (21 tuổi, quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (30 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Hữu Phát (34 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (22 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về các hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Điểm khai được đối tượng tên Sunaca (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên chuyên sử dụng CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau khi chi trả cho nhân viên cấp dưới, Điểm hưởng lợi 200 nghìn đồng/tài khoản.

Ngày 16/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương đã báo cáo nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô với 5 xe máy khiến 1 người tử vong xảy ra vào chiều muộn 15/10. Theo đó, cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển ô tô là ông Huỳnh Thanh Bàng (49 tuổi) có nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định… dẫn đến vụ tại nạn nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế lái ô tô đã trình diện, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bắt giam Huỳnh Ngọc (63 tuổi Huỳnh Ngọc, cựu cán bộ thuộc Cảng vụ Hàng không miền Trung, nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 2/2020) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, trong quá trình công tác, mặc dù không được phân công tham gia công tác tuyển dụng của đơn vị Cảng vụ hàng không miền Trung, nhưng trong vòng 10 năm (từ năm 2013 đến ngày 4/1/2023), đối tượng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và khẳng định mình có thể "chạy" việc làm cho những người có nhu cầu vào làm trong các vị trí, bộ phận của Cảng vụ Hàng không miền Trung cũng như một số đơn vị trong sân bay Đà Nẵng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 5 bị hại.