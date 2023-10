Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị đâm chết trong dãy trọ do mâu thuẫn ghen tuông

TPO - TIN NÓNG ngày 14/10: Người đàn ông ở Hà Nội mắc bẫy đầu tư chứng khoán, mất gần 16 tỷ đồng; Một phó chủ tịch phường ở Hà Nội bị bắt để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản; Phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn bên bờ sông Hồng; Bắt nghi phạm đâm chết nam thanh niên trong dãy trọ ở TPHCM...

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Trí Anh - Phó chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo xác minh, ông Trần Trí Anh có hành vi chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.

Đội phòng chống ma tuý (Công an TP. Hạ Long) đã phối hợp với Công an phường Hùng Thắng tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy tại lán công nhân của công trường Dự án TTTM & Căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp ICON40 trên địa bàn và phát hiện 5/170 công nhân dương tính ma túy. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, công an phường Hùng Thắng đã lập hồ sơ quản lý đối với người sử dụng ma túy với 3 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng.

Dù đã biết về các trò lừa đảo đầu tư tài chính, vàng, dầu thô… tuy nhiên, anh H. (trú tại Hà Nội) vẫn “sập bẫy” và bị chiếm đoạt số tiền gần 16 tỷ đồng khi tham gia đầu tư chứng khoán qua “Qũy đầu tư SeQuoia VN”. Theo đó, anh H được hướng dẫn cài ứng dụng “Smart SQV” mở tài khoản và nạp tiền chơi cổ phiếu. Số tiền anh H. đã đầu tư mua mã chứng khoán là 14 tỷ đồng và giá trị tăng “ảo” hơn 30 tỷ đồng. Đến thời điểm này, anh H. nhận được thông báo tạm dừng, từ chối mua tiếp, hoàn thành các thủ tục để rút tiền về với số phí quản lý lợi nhuận là 1,6 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân là 332 triệu đồng. Sau khi nộp xong, anh H. không liên lạc được với các đối tượng mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Cùng một số người đi đến nhà trọ trong hẻm 133 Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), anh P.V.L (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Trần Quốc Phú (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Trong lúc ẩu đả, anh L bị Phú dùng hung khí tấn công làm gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Gây án xong, Phú rời khỏi hiện trường và bị các trinh sát bắt giữ ngay trong đêm để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Qua đấu tranh, Phú khai thời điểm anh L đi chấp hành án phạt tù thì có quan hệ tình cảm với vợ anh L nên hai bên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Người dân bất ngờ phát hiện phần thi thể người trên sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) liền nhanh chóng thông báo tới chính quyền địa phương. Không lâu sau đó, phần thi thể còn lại cũng được tìm thấy ở bờ sông làng Giang Cao, xã Bát Tràng. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới. Công an huyện Gia Lâm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Anh P.V.T (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) vay Đặng Quang Huy (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) số tiền 2,7 tỷ đồng với lãi suất từ 4% - 5%/tháng nhưng sau đó không có khả năng chi trả nên ngừng đóng tiền gốc, tiền lãi và tìm cách né tránh Huy. Đòi tiền không được, Huy thuê Nguyễn Trung Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tạt máu heo vào nhà và người thân của con nợ để gây áp lực, buộc trả tiền. Cơ quan CSGT Công an TP Thủ Đức đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối với Huy và Thắng về hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác.