Bản tin Hình sự: Công an viên bị đâm tử vong khi can ngăn vợ chồng xô xát

TPO - TIN NÓNG ngày 11/10: Một hiệu trưởng ở Lâm Đồng bị điều tra vì hẹn thiếu nữ 15 tuổi vào nhà nghỉ; Tử hình kẻ phóng hỏa làm hai mẹ con người tình tử vong; Tạm giữ gã đàn ông dâm ô hai em nhỏ; Công an viên bị đâm tử vong khi can ngăn vợ chồng xô xát...

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Đình Trí (54 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”. Trước đó, khi vợ chồng ông Trí xô xát tại nhà riêng thì ông Hoàng Thế Thắng (55 tuổi, công an viên) đến can ngăn. Trong lúc khuyên can và đứng chờ các tổ nghiệp vụ của công an huyện xuống phối hợp, ông Thắng bị ông Trí cầm dao tấn công và tử vong. Ông Trí chạy vào nhà đóng cửa cố thủ, bị bắt sau vài chục phút.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi) người sát hại chị H.T.T.T (26 tuổi, Long An) ở trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Mới đây, chồng của Dung cũng bị khởi tố vì tội “Che giấu tội phạm”. Được biết, chồng Dung biết vợ vừa giết người nhưng không trình báo công an mà mang quần áo ra cạnh nhà để tẩm xăng đốt. Quá trình đốt, lửa bén vào chân khiến chồng của nghi phạm bị bỏng nhẹ.

Phó chủ tịch UBND Lâm Đồng đã ký văn bản chỉ đạo các ban ngành liên quan vào cuộc điều tra vụ ông T.S.H, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT bị tố cáo có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Thông tin ban đầu, ông H quen với em N.H.A (15 tuổi) làm việc ở một quán cà phê. Sau thời gian thường xuyên nhắn tin trò chuyện, đến đầu tháng 10/2023, hai người hẹn gặp nhau ở một nhà nghỉ. A thú nhận với gia đình là có quan hệ tình dục với ông H.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) phong tỏa, điều tra vi phạm pháp luật tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Trần Văn Nam (SN 1983) án tử hình về tội “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản”. Theo cáo trạng, Nam uống rượu rồi nhớ lại việc bị vợ hờ là Thái Cẩm Châu (SN 1984) ruồng bỏ rồi sống chung với người khác, nên Nam tìm đến căn nhà mà chị Châu và con riêng của chị là Thái Bảo Trân (SN 2015) đang ở nhờ rồi phóng hỏa. Hậu quả, chị Châu và cháu Trân tử vong.

Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa truy bắt và tạm giữ Phạm Văn Truyền (35 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi dâm ô. Trước đó, lợi dụng nhà chỉ có cụ bà H.T (80 tuổi) bị liệt hai chân cùng hai cháu D.N.M.D (8 tuổi) và D.M.U (5 tuổi), Truyền đã giở trò đồi bại sờ đùi bà T và các bộ phận nhạy cảm trên người hai cháu D và U. Rất may người nhà về kịp thời, nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Được biết, đầu năm 2013, Truyền từng có hành vi hiếp dâm một phụ nữ bị bệnh thiểu năng ở địa phương, bị tuyên phạt án tù. Chấp hành án phạt tù, đến cuối năm 2015 Truyền về lại địa phương sinh sống.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.V.Đ (45 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) về vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Trước đó, ông Đ phát hiện vợ là bà N.T.B (38 tuổi) ở nhà một người đàn ông khác nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Khi bà B bỏ về nhà bố mẹ đẻ, ông Đ đi theo và dùng phích nước đánh vào đầu, mặt vợ khiến bà này phải đến cơ sở y tế điều trị.

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 1 người tử vong. Trước đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy lưu thông trên đường Yên Thế (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Khi qua đoạn giao nhau với đường sắt, xe máy bị tàu hỏa tông trúng. Vụ tai nạn làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.