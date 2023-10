Bản tin Hình sự: Bé gái bán vé số bị gã đàn ông lừa vào nhà để xâm hại

TPO - TIN NÓNG ngày 8/10: Bắt giam gã đàn ông xâm hại bé gái bán vé số; Thủ đoạn tiếp tay buôn lậu của nhân viên bảo dưỡng máy bay sân bay Tân Sơn Nhất Bắt nghi phạm đâm nam thanh niên tử vong khi chụp ảnh tại quán bia ở Thanh Hoá; Lừa vay tiền qua ví điện tử, hai đối tượng chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng;...

Quá trình điều tra vụ án liên quan việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Trần Anh Thư chỉ đạo, tạo điều kiện cho Cty Trung Hậu 68 khai thác vượt trữ lượng cho phép 3,2 triệu m3, gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành (An Giang) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với chị Trương Thị Mỹ Chi (SN 1979) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Trước đó, Chi trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 300 triệu đồng để trong tủ nhưng thực tế Chi đã mua vàng và chi tiêu hàng ngày, chỉ còn 64 triệu tiền mặt. Khi mẹ ruột Chi kêu lấy số tiền trên để cất nhà mới, Chi muốn giữ số tiền nên đã báo tin giả bị mất trộm.

Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Kim Giàu (SN 1964) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trước đó, Kim Giàu trong lúc quét dọn nhà cho gia đình người cháu tại địa phương, thấy em L.T (SN 2011) bán vé số kiến thiết đến mời mua nhưng Giàu từ chối do hết tiền. Lúc này, T nói do bán vé số ế quá, không có tiền ăn bánh nên đã xin Giàu 15.000 đồng để mua bánh ăn. Sau khi cho T tiền, Giàu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái nên kêu nạn nhân đi theo vào nhà tắm, đóng cửa lại và xâm hại.

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm đối tượng này thường trú hoặc tạm trú tại các huyện trong tỉnh Lâm Đồng. Theo điều tra, nhiều đêm, nhóm đối tượng trộm cắp một lúc cả chục chiếc mô tơ bơm nước khiến các nông hộ lo lắng, bất an, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất rau hoa tại địa phương.

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Trần Thanh Thọ (25 tuổi) và Phan Văn Trung (34 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa cho vay tiền qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tại cơ quan công an, đối tượng Trung khai nhận các đối tượng tạo lập tài khoản ví điện tử "Zalo Pay" đứng tên người vay tiền. Từ tài khoản "Zalo Pay" này, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp mã OTP báo về số điện thoại, kết nối tài khoản ngân hàng của người vay. Từ đó, các đối tượng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mua thẻ game rồi bán cho người có nhu cầu.

Cơ quan chức năng đã bắt được Lê Văn Bình (SN 1992, ở phố 2, phường Quảng Cát, TP Thanh Hoá) là nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp vào người một nam thanh niên đang chụp ảnh tại cửa quán bia ở Thanh Hoá, khiến người này tử vong tại chỗ.

Liên quan vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) do Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Buôn lậu”. Bị can Ngọc là nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng Công ty hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.