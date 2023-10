Nhóm đối tượng dùng ô tô đi trộm cắp hàng trăm mô tơ bơm nước

TPO - Nhóm đối tượng đi ô tô đến vùng trồng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, lợi dụng bóng đêm, trộm cắp hàng trăm mô tơ bơm nước và nhiều nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm đối tượng này thường trú hoặc tạm trú tại các huyện trong tỉnh Lâm Đồng.

Các đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản bao gồm Lang Văn Long (27 tuổi) và Lang Văn Việt (24 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), K’Tuy (24 tuổi, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà), Hoàng Gia Thịnh (27 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng).

Hai đối tượng Lê Công Vỹ (26 tuổi) và Nguyễn Hoài Long (25 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng) bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, nhiều người dân ở huyện Đơn Dương (vùng trồng rau lớn nhất tỉnh Lâm Đồng) trình báo với cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian đột nhập vào các chòi đựng nông cụ và các vườn rau hoa để tháo trộm mô tơ bơm nước và nhiều loại máy móc sản xuất nông nghiệp.

Nhiều đêm, nhóm đối tượng trộm cắp một lúc cả chục chiếc mô tơ bơm nước khiến các nông hộ lo lắng, bất an, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất rau hoa tại địa phương.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đơn Dương đã phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn vào cuộc, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần ra manh mối, bắt giữ 4 nghi can về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét chỗ ở của nhóm đối tượng, Công an huyện Đơn Dương phát hiện, thu giữ nhiều tài sản là mô tơ bơm nước cùng các tang vật khác có liên quan. Đặc biệt, những lúc đi tháo trộm mô tơ bơm nước, chúng thường sử dụng ô tô để di chuyển và chở tang vật.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đơn Dương phát hiện Lê Công Vỹ và Nguyễn Hoài Long đã tiêu thụ tài sản mà nhóm đối tượng nói trên trộm cắp được.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, những tháng gần đây, các nghi can đã trộm cắp hàng trăm mô tơ bơm nước, máy móc nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương rồi mang đi bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, chia nhau tiêu xài.