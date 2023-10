Bắt nghi phạm đâm nam thanh niên tử vong khi chụp ảnh tại quán bia ở Thanh Hoá

TPO - Cơ quan chức năng đã bắt được Lê Văn Bình (SN 1992, ở phố 2, phường Quảng Cát, TP Thanh Hoá) là nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp vào người một nam thanh niên đang chụp ảnh tại cửa quán bia ở Thanh Hoá, khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/9/2023, tại quán Pub Beer Moi, ở phố Phú Cường, phường Quảng Tâm (TP Thanh Hoá), Lê Văn Bình (SN 1992, trú tại phố 2, phường Quảng Cát) bị Nguyễn Hữu Giang (SN 1989, trú tại phố Châu Bình, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn) dùng điếu cày vụt đánh gây thương tích nhẹ. Sau việc này, Bình nảy sinh ý định dùng dao đâm Giang để trả thù.

Khoảng 23h30 phút, ngày 6/10/2023, biết Giang đang ở quán Pub Beer Moi, Bình đã gọi người mang dao nhọn đến cho mình rồi cùng một số đối tượng đi ô tô đến quán Pub Beer Moi để trả thù.

Tại thời điểm trên, Nguyễn Hữu Giang đang chụp ảnh ở vị trí trước cửa quán Pub Beer Moi. Bình đã cầm dao lao vào đâm liên tiếp vào vùng lưng và bụng của Giang.

Bị Bình đâm, Giang bỏ chạy dọc đường QL47 hướng về phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn). Bình tiếp tục rượt đuổi và đâm thêm nhiều nhát vào vùng ngực, trán của Giang khiến Giang bị tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lê Văn Bình cùng một số đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến 23h ngày 7/10/2023, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Văn Bình cùng 2 đối tượng khác khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư thuê ở TP Hà Nội. Các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Thanh Hoá để xử lý theo quy định.

Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, xử lý.