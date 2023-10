Bản tin Hình sự: Điều tra vụ cháy nhà khiến cặp vợ chồng tử vong ở Bắc Giang

TPO - TIN NÓNG ngày 5/10: Công an vào cuộc vụ nhóm học sinh 'đàn chị' đánh, lột đồ học sinh lớp dưới; Nhiều người sập bẫy 'tuyển phi công phục vụ quý bà có thưởng' trên mạng; Tài xế xe ôm bị tên cướp dùng rựa chém tới tấp vào người...

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang điều tra vụ cháy nhà khiến 2 vợ chồng tử vong. Cụ thể, lúc 5 giờ sáng ngày 5/10, người dân phát hiện căn nhà cấp 4 của anh Đặng Đình Th (SN 1977) và chị Nguyễn Thị H (SN 1978) đang cháy nên hô hoán dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện anh Th và chị H đã tử vong, nhiều tài sản trong nhà cháy rụi.

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo điều tra, các đối tượng lập nhiều Fanpage Facebook, tài khoản Zalo rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, giao hàng tận nơi yêu cầu người mua phải chuyển nhiều khoản tiền như phí làm hồ sơ, biển số, phí vận chuyển… để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tạo ra nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng tuyển “phi công” phục vụ “quý bà” có thưởng, kèm theo hình ảnh các phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp và cam kết nếu “phục vụ tốt” thì sẽ được thưởng số tiền rất lớn. Sau đó, dụ nạn nhân nộp các khoản phí để chiếm đoạt như “phí đăng ký làm phi công”, “phí làm thẻ phi công”, “phí đặt phòng khách sạn”…

Một nhóm học sinh gồm 4 học sinh nữ gồm lớp 8 và lớp 9 của Trường THCS Quảng Đông và THCS Quảng Định gọi em N.T.B (học sinh lớp 7, trường THCS Quảng Đông) đến nhà em L.T.A.T (là một trong 4 nữ học sinh lớp 9 của Trường THCS Quảng Đông) rồi ép B phải đánh nhau với một người trong nhóm. B không đánh, xin các chị nhưng nhóm học sinh này vẫn tiếp tục khiêu khích, đánh em B rồi lột quần áo của em để quay video, sau đó đăng lên mạng xã hội. Công an an phường Quảng Đông (TP Thanh Hoá) đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

UBND TP Nha Trang đã giao các phòng ban kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc một nữ sinh vừa tử vong sau khi rơi từ tầng 8 Chung cư P.H Nha Trang, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang. Hiện Công an TP Nha Trang cũng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Khi đang dọn vệ sinh, quét rác hai nữ lao công gồm chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và Lê Thị Minh Khải (35 tuổi) - công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đánh, dùng súng bắn nhiều phát đạn vào đùi, chân. Đại diện lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất camera khu vực xảy ra sự việc để truy tìm các đối đối tượng manh động, làm rõ vụ việc.

UBND tỉnh đã quyết định trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An 20 triệu đồng; Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An 10 triệu đồng; Phòng 5 - Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) 10 triệu đồng; Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) 10 triệu đồng và Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 10 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ đối tượng bắt cóc, giải cứu bé gái 3 tuổi.

Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ Bùi Trọng Cang (SN 2000, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Cang thuê anh T.V.N (SN 1988, tài xế xe ôm công nghệ) chở từ TP HCM đi thị xã Bến Cát (Bình Dương). Khi đang đi trên đường, Cang bất ngờ rút cây rựa bỏ sẵn trong ba lô của y chém vào vùng lưng, tay làm anh N bị thương nặng. Anh N bỏ chạy, đối tượng cướp xe mô tô tẩu thoát.