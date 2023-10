Dập tắt đám cháy, phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong nhà

TPO - Một vụ cháy nhà dân ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra lúc sáng sớm khiến hai vợ chồng chủ nhà tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 5/10, người dân trên địa bàn thôn Yên Vinh (xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) phát hiện nhà ông Đặng Đình Th (SN 1977) xảy ra hỏa hoạn nên nhanh chóng tổ chức ứng cứu và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo Công an huyện Lạng Giang, UBND xã Yên Mỹ cử lực lượng Công an xã, Công an viên cùng người dân tham gia chữa cháy.

Đến 5 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến ông Đặng Đình Th (chủ hộ, SN 1977) và vợ là bà Nguyễn Thị H SN 1978) tử vong. Thống kê ban đầu, thiệt hại về tài sản gồm ngôi nhà cấp IV diện tích khoảng 40m2 một số đồ dùng sinh hoạt bên trong gia đình.

Hiện UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo Công an huyện tích cực phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng khác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

UBND huyện Lạng Giang đã cử đại diện lãnh đạo UBND huyện đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình; đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã Yên Mỹ phối hợp lo hậu sự cho người chết và ổn định cuộc sống cho các thành viên còn lại trong gia đình.