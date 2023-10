Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm chết vợ rồi tự sát

TPO - TIN NÓNG ngày 3/10: Lâm Đồng tạm dừng thực hiện giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương và nhiều người khác; Đi nhậu về, con rể tạt xăng đốt mẹ vợ; Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm chết vợ rồi tự sát...

Do mâu thuẫn gia đình, Hoàng Văn Chương (33 tuổi, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) dùng dao gấp đâm 2 nhát vào ngực của vợ là chị L.T.D. (32 tuổi, quê Hà Giang) tại phòng trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Chương dùng dao tự đâm 2 nhát vào người để tự sát nhưng bất thành. Đối tượng sau đó đến trụ sở công an đầu thú. Công an Bắc Giang đang điều tra vụ việc.

Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã bắt giữ Lê Nhật Huynh (17 tuổi) và Nguyễn Ngọc Đông (23 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, hai đối tượng chặn đầu xe máy của bà L.T.C rồi dùng dao kề cổ yêu cầu bà C đưa tiền để bảo đảm tính mạng. Lo sợ bị nhóm đối tượng xấu uy hiếp đến tính mạng nên nạn nhân đã móc trong túi ra 2 triệu đồng đưa cho nhóm cướp.

Công an Trà Vinh đã bắt giam Lê Hoàng (42 tuổi, TP HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Vinh nói dối tên Lê Minh Hoàng (49 tuổi) chuyên làm nghề kinh doanh bất động sản, đã mua 5 thửa đất ở TP Trà Vinh để phân lô bán nền. Thậm chí, Hoàng còn đưa các bị hại đi xem đất. Do đó, sau khi xem đất, một số người tin tưởng chuyển tiền cho Hoàng để mua đất. Với thủ đoạn này, từ tháng 5/2022 - 9/2022, Hoàng đã chiếm đoạt của 4 bị hại, với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức công chứng tại địa phương tạm dừng giao dịch tài sản ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Cty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Hữu Tình (39 tuổi, Quảng Nam) 8 năm tù về tội 'Giết người'. Theo cáo trạng, Tình đi nhậu về rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ vợ nên lấy chai nhựa 1,5 lít chứa đầy xăng rồi châm lửa đốt, tạt về phía mẹ vợ. Cả hai bị lửa bén vào người. Hậu quả, bà C bị bỏng khoảng 27% ở vùng ngực với tỷ lệ thương tích 30%.

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã bắt giữ Nguyễn Trịnh Hùng (SN 1994) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, Hùng chuyên cậy phá chấn song cửa, hòm công đức tại đình, đền để lấy tiền.

Công an Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Phượng Kiều (SN 1971) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, lợi dụng sự tin tưởng của chị Y, Kiều đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng, có nguồn khách hàng cần tiền để vay tiền của chị T.H.Y. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Kiều sử dụng để trả tiền lãi vay cho chị Y và các khoản nợ khác. Với thủ đoạn trên, Kiều đã chiếm đoạt của chị Y số tiền 29,4 tỷ đồng.

Công an TPHCM đã có văn bản đề nghị tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl ở huyện Đơn Dương. Trong khi đó, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng khẳng định, hiện nay không có hồ sơ về dự án đầu tư, cấp phép xây dựng đối với dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl thuộc thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63, xã Tru Tra, huyện Đơn Dương.