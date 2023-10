Đi nhậu về, con rể tạt xăng đốt mẹ vợ

TPO - Sau khi nhậu về, Tình lời qua tiếng lại với mẹ vợ, sau đó hắt chai xăng rồi châm lửa đốt khiến bị hại thương tích 30%.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ mức án của bị cáo Nguyễn Hữu Tình (39 tuổi, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội 'Giết người'.

Theo bản án, Tình và vợ là P.T.H. cùng con gái N.T.D. (2 tuổi) sống chung với gia đình vợ tại xã Tiên Lộc. Ngày 7/5/2022, Tình đi uống rượu về nhà thấy bà Đ.T.C. (68 tuổi, mẹ vợ Tình) đang bồng cháu D.

Thấy Tình, bà C. trao cháu cho Tình rồi đi ra phía sân nhà để chặt củi. Hai bên lời qua tiếng lại. Cho rằng bà C. “gây chuyện” vì mình đi nhậu về nên Tình dọa “bà nói nữa tôi đốt cho coi”. Nghe bà C. thách, Tình đi vào nhà lấy chai nhựa 1,5 lít chứa đầy xăng rồi châm lửa đốt, tạt về phía bà C. Cả hai bị lửa bén vào người.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến dập lửa rồi đưa Tình và bà C. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Hậu quả bà C. bị bỏng khoảng 27% ở vùng ngực với tỷ lệ thương tích 30%.

Cơ quan điều tra nhận định, với hành vi và hậu quả bị cáo Nguyễn Hữu Tình gây ra cho bị hại C. đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 21/7/2023, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tình về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, Tình khai không có ý định giết bị hại. Lúc cãi nhau thì bị cáo vào nhà lấy chai xăng đổ vào xe máy để mai đi làm nhưng do bị thách đố trong lúc đang say rượu nên không kiềm chế bản thân. Bị hại C. mong HĐXX giảm mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sớm được về lo cho vợ con.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện VKSND tỉnh. Xét thấy bị cáo Tình biết ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình, có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân nên quyết định tuyên bị cáo Tình 8 năm tù về tội danh trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Tình, mức án 8 năm tù là thấp nhất khung hình phạt. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm.