Nhậu say đập phá đồ đạc, mang dao và xăng đe dọa công an

TPO - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Đào (SN 1978, trú ấp 1, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ) về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 330 và khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 18 giờ ngày 23/1/2023, sau khi đi uống rượu ở đám giỗ về, Lê Minh Đào cự cãi, sau đó vật lộn đánh nhau với em rể là Huỳnh Văn Tâm. Sau khi được người thân can ngăn, vợ chồng người em rể đi về nhà.

Lúc này, do say rượu và vẫn còn bực tức nên Đào đập phá nhiều tài sản trong nhà nên gia đình đã điện thoại trình báo cho Công an xã. Tài sản do Đào đập phá (tivi, quạt, bàn…) được kết luận định giá có tổng trị giá gần 9 triệu đồng.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường và mời Đào về trụ sở làm việc thì Đào không chấp hành mà cầm dao đe dọa, không cho lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận mình.

Tiếp đó, Đào tự cởi quần áo và có lời lẽ thô tục chửi bới, hăm dọa, không cho lực lượng làm nhiệm vụ vào nhà.

Chưa dừng lại, Đào vào nhà lấy can xăng (oại 20 lít, bên trong còn khoảng 4 lít xăng) mang ra để gần và hăm dọa sẽ đốt 2 chiếc xe mô tô của lực lượng thi hành công vụ.

Sau hơn 2 giờ kiên trì vận động và thuyết phục nhưng không có kết quả, lực lượng chức năng đã tiếp cận và khống chế Đào đưa về trụ sở Công an xã làm việc.