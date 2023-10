Bắt đối tượng đột nhập nhiều đền và đình, trộm tiền trong hòm công đức

TPO - Ngày 3/10, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã bắt giữ Nguyễn Trịnh Hùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn L (trú tại TDP Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Trưởng ban quản lý đình Phúc Lâm) về việc, ông L phát hiện chấn song cửa chính của đình Phúc Lâm bị bẻ gãy, két sắt để tiền công đức bị đục phá mất trộm khoảng 400 nghìn đồng.

Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Việt Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng. Công an huyện Việt Yên phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trịnh Hùng (SN 1994, trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Hùng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đấu tranh mở rộng, Hùng khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản tại đình Phúc Lâm nêu trên, Hùng còn cậy phá chấn song cửa, hòm công đức tại đền Cầu Chằm thuộc thôn Chằm (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên) trộm đi số tiền 170 nghìn đồng. Hiện Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trịnh Hùng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.