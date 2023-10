Bản tin Hình sự: Cô bán rau bị người phụ nữ sát hại dã man

TPO - TIN NÓNG ngày 1/10: Một kế toán ban quản lý dự án tử vong sau khi nhảy lầu tại bệnh viện; Kinh hoàng cảnh côn đồ mang hung khí xông vào cửa hàng chém người tới tấp ở Hà Nội; Cô bán rau bị người phụ nữ sát hại dã man...

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ chị H.T.T.T (26 tuổi, Long An), làm nghề buôn bán rau trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bị sát hại trong bãi xe. Trước đó, chị T đứng nói chuyện với một người phụ nữ ở bãi xe, khi chị T chuẩn bị lên xe máy rời đi thì bị người phụ nữ này ôm giằng lại khiến cả 2 ngã xuống đất. Lúc này, người phụ nữ lấy hung khí tấn công liên tiếp khiến chị T nằm bất động rồi tử vong. Gây án xong, đối tượng này lấy xe máy rời đi. Được biết, các trinh sát đã bắt giữ người phụ nữ 39 tuổi là nghi can gây án để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 1 giờ sáng 29/9, trong lúc vắng người nhà, ông V.T.S (52 tuổi, hiện là kế toán đang làm việc tại BQL đầu tư xây dựng huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) đi ra ngoài đến lan can ở tầng cao bệnh viện rồi trèo ra ngoài nhảy xuống sân bê tông và tử vong. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết ông S nhập viện trong tình trạng yếu, có dấu hiệu uống thuốc an thần, sau nhiều giờ cứu chữa, sáng 28/9, người này đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến các mã trái phiếu gồm ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã khác từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra xác định, những người sở hữu 24 mã trái phiếu nêu trên là bị hại trong vụ án. Do đó, nhà chức trách đề nghị các bị hại đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh, thành phố liên quan theo hợp đồng mua bán để cung cấp thông tin, ghi lời khai và giải quyết theo quy định.

Trong bối cảnh nợ gần 20 nghìn tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo và thống nhất với con trai là Đỗ Hoàng Việt sử dụng 3 công ty để tạo ra các hoạt động kinh doanh giả mạo thông qua các hợp đồng khống. Bằng thủ đoạn này, 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và Tân Hoàng Minh chiếm đoạt của họ 8.600 tỉ đồng.

Liên quan đến khoản vay của bà Phạm Thị Ngọc Tú với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, mà tài sản thế chấp là khách sạn Green Star, sau thời gian dài cả Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đồng Hới và Cục THADS tỉnh Quảng Bình cùng nhau chống đối Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, mới đây Tổng cục Thi hành án dân sự buộc phải ra văn bản “tuýt còi” hành vi vi phạm pháp luật của 2 đơn vị nói trên.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang vào cuộc điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan đến clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang xem điện thoại trong cửa hàng trên đường Ngọc Lâm, thì bất ngờ có 2 đối tượng (trong đó, một người mặc áo xe ôm công nghệ) cầm gậy lao vào tấn công. Chưa dừng lại đó, một đối tượng chạy ra ngoài mang theo hung khí giống con dao tiếp tục tấn công người đàn ông cũng ở trong cửa hàng. Vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy 1 phút, sau đó các đối tượng bỏ đi. Về phía hai người tại cửa hàng bị thương tích được đưa đi viện.