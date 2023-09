Bản tin Hình sự: Nguyên nhân vụ vợ bỏ mạng vì bị chồng chém đầu

TPO - TIN NÓNG ngày 29/9: Nửa đêm xông vào phòng ngủ đâm chết tình địch vì ghen tuông; Người phụ nữ nhắn tin tống tiền chồng 10 tỷ đồng để 'thử thách tình cảm'; Tử hình kẻ sát hại người tình bằng nhiều nhát dao; Nguyên nhân vụ vợ bỏ mạng vì bị chồng chém đầu...

Công an Gia Lai cho biết đã bắt giữ Rơ Ô Thiên (SN 1999) để điều tra về hành vi "Giết người". Theo cáo trạng, mâu thuẫn trong lúc hai vợ chồng đều say rượu nên chị H.M (SN 1985) cầm con dao quắm chém một nhát trúng đầu Thiên dẫn đến chảy máu. Tức giận, Thiên chạy xuống bếp lấy một con dao quắm khác đuổi chém một nhát vào đầu làm chị M gục xuống đất, tử vong tại chỗ. Sau đó Thiên đến Công an xã Chư Ngọc đầu thú.

Phát hiện vợ hờ và ông L.H.A (51 tuổi) đang ở trong phòng ngủ, ông H.B.V (41 tuổi) rút dao đâm nhiều nhát khiến ông A bị trọng thương và tử vong sau đó. Gây án xong, V vứt dao vào đống rác rồi đến công an đầu thú. Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ việc.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với N.P.T (SN 1991) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trước đó, T nhắn tin cho chồng yêu cầu chuẩn bị 10 tỷ đồng tiền chuộc hai mẹ con nhằm mục đích “thử thách tình cảm”.

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thành Lượng (32 tuổi) mức án tử hình về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, buồn bực vì chuyện bị chị Phạm Kim P (32 tuổi) từ chối tình cảm để đi lấy chồng nên Lượng mang theo 2 cây dao để trong túi quần, chạy đến tiệm nail của chị P để nối lại tình cảm nhưng bất thành. Tức giận, Lượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị P cho đến khi nạn nhân không còn cử động thì mới dừng lại. Tiếp đó, Lượng lấy dao tự đâm vào người và tự cắt cổ mình để tự tử nhưng không thành.

Liên quan đến việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ nổ súng xảy ra tại quán cà phê Hoa Sứ đường Chánh Phú Hòa 009 (khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng cho biết một nhóm người vào uống nước tại quán và xảy ra mâu thuẫn vì phân chia không đều tiền bán đất. Sau khi lời qua tiếng lại, một người đàn ông đã dùng ly uống nước đánh vào đầu anh N.H.TN, sau đó cả nhóm rời đi mà không có nổ súng.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đắc Thắng (SN 1980, Bạc Liêu) về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Trước đó, Thắng làm kế toán, do thái độ bất mãn nên rời địa phương đến tỉnh Bình Dương sinh sống rồi sử dụng tài khoản mạng xã hội để viết bài, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng chức năng cảnh báo, hiện nay, trên mạng xã hội nhan nhản các quảng cáo các ứng dụng và hội nhóm làm quen, kết bạn khác giới như "Hẹn hò kín đáo"; "Tình 1 đêm"... Trong các hội nhóm này có hàng chục nghìn thành viên tham gia, nơi đây trở thành mảnh đất “màu mỡ” cho kẻ lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.