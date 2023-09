Bản tin Hình sự: Đâm chết người yêu rồi nằm bên cạnh suốt đêm

TPO - TIN NÓNG ngày 26/9: Lớp trưởng bị đánh dã man vì báo cáo cô giáo có hai người lạ ngồi trong lớp; Cô gái khiến 6 người mất 4,3 tỉ đồng bật khóc tại toà; Đâm người yêu đến chết rồi nằm bên cạnh suốt đêm..

TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Duy (SN 1992, Vĩnh Long) mức án chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, Duy và chị B.T.N.N (SN 1998) có quan hệ tình cảm khoảng 5 năm thì chị N nhắn tin chia tay với Duy. Để tìm hiểu nguyên do, Duy xin gặp N để nói chuyện, cô gái này đã đồng ý. Khi gặp nhau, hai người chở nhau đi ăn uống rồi vào khách sạn để nói chuyện, tại đây khi níu kéo tình cảm không được, Duy liên tục đâm dao vào cổ người yêu, rồi bịt miệng nạn nhân cho đến khi cô gái nằm bất động. Sau đó, Duy đặt thi thể nạn nhân ngay ngắn trên giường rồi nằm kế bên, đến sáng thì Duy đi đầu thú.

Liên quan đến vụ việc nhóm người nổ súng khiến một người bị thương nặng tại khu nhà trọ ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương), Công an Bình Dương đã phối hợp với Công an TPHCM và Tây Ninh bắt giữ được nhóm 5 đối tượng do Dương Tấn Thành (32 tuổi, TP HCM) cầm đầu. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, nhóm này có xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân liên quan đến việc vay mượn tiền chưa trả.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh T.T.M.L lớp trưởng lớp 10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị đánh, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp với Công an huyện xác minh, làm rõ sự việc. Theo tìm hiểu, trước đó, em L phát hiện 2 người lạ mặt nói trên vào phòng học và ngồi trong giờ học. Vì là lớp trưởng nên L báo với giáo viên, mời hai người lạ mặt trên ra khỏi lớp. Một lúc sau, khi L ra cổng trung tâm mua nước uống thì bị hai người này xông vào đánh.

Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một công nhân Nhà máy đạm Ninh Bình (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình). Trước đó, tại khu vực xưởng khí hóa của Nhà máy Đạm, xảy ra vụ tai nạn lao động, thanh lan can bảo vệ từ tầng 6 rơi xuống trúng đầu anh Vũ V.N, công nhân đang làm việc ở tầng 1 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Hoà Bình đã xử phạt V.T.T.N (ở TP Hoà Bình) -Trưởng nhóm Zalo "Trên mọi nẻo đường" 7,5 triệu đồng. Trước đó, N lập nhóm “Trên mọi nẻo đường” với khoảng 700 thành viên, giúp sức cho một số thành viên "né" chốt và tránh việc thổi nồng độ cồn. Ngoài ra, trong nhóm có những phần tử xấu có biểu hiện hiện vi phạm pháp luật.

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Chu Thị Mỹ Ngọc (26 tuổi) tổng cộng 24 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, Mỹ Ngọc sử dụng bộ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được làm giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.

Ngày 26/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vinh là nghi can chiếm đoạt hàng trăm tờ vé số của chị Lê Thị Thuận (quê Khánh Hòa, bị tàn tật ngồi xe lăn bán vé số một mình).

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ Phan Thành Long (SN 2000, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chị T (SN 2000) đang mở khóa cửa vào nhà thì bị Long dùng kéo khống chế cướp điện thoại iPhone 14.