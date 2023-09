Điều tra vụ công nhân tử vong ở Nhà máy Đạm Ninh Bình

TPO - Ngày 26/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một công nhân Nhà máy đạm Ninh Bình (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình).

Trước đó, khoảng 9h ngày 22/9, tại khu vực xưởng khí hóa của Nhà máy Đạm, xảy ra vụ tai nạn lao động, thanh lan can bảo vệ từ tầng 6 rơi xuống trúng đầu anh Vũ V.N., công nhân đang làm việc ở tầng 1. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh N., tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, theo báo cáo của Vinachem gửi Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 1/2020, Nhà máy Đạm Ninh Bình đã nhiều lần gặp sự cố (ít ảnh hưởng đến vận hành của toàn bộ hệ thống) khi đang hoạt động.

Cụ thể, xưởng urê phải ngừng máy 3 lần, xưởng NH3 ngừng máy một lần tương ứng 0,4 ngày); đầu đốt than xưởng khí hóa của nhà máy cũng phải dừng 4 lần. Một lần khác do thiếu CO2 đầu vào cho máy nén K101 khi van 12LV235 bị lỗi bộ định vị và một lần do độ rung máy nén K101 tăng cao...