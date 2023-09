Bắt kẻ đánh tráo hàng trăm tờ vé số của người phụ nữ khuyết tật

TPO - Nhắm đến những người bán vé khuyết tật, đối tượng đã lừa tráo vé số cũ đã xổ để chiếm đoạt vé số mới. Sau khi chiếm đoạt được vé số, đối tượng mang đi bán lại cho người bán vé số khác với giá thấp hơn.

Ngày 26/9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thông tin, đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vinh là nghi can chiếm đoạt hàng trăm tờ vé số của chị Lê Thị Thuận (quê Khánh Hòa) trú tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 24/9, Vinh điều khiển xe mô tô từ quận 12, TPHCM mang theo 470 tờ vé số đã xổ của những ngày trước xuống khu vực TP.Biên Hòa với mục đích lừa đảo (tráo vé số) của những người bán vé số.

Khi đến góc đường Dương Tử Giang (khu vực ngã tư Vincom, phường Tân Tiến), Vinh phát hiện chị Thuận bị tàn tật ngồi xe lăn bán vé số một mình. Vinh dừng xe bên cạnh hỏi mua vé số, chị Thuận liền đưa Vinh một xấp vé số gồm 530 tờ của Công ty XSKT Tiền Giang, Vinh mua 8 tờ và trả tiền cho chị Thuận. Lợi dụng chị Thuận không để ý, Vinh đã tráo đổi 470 tờ vé số đã xổ mang theo để lấy 522 tờ vé số mở thưởng ngày 24/9/23 sau đó tẩu thoát, mang về quầy vé số của ông L.Q ở Thuận An, Bình Dương bán lại được 4,24 triệu đồng (giá 8.000 ngàn đồng 1 tờ).

Qua công tác điều tra, sáng ngày 26/9 tại phường Lái Thiêu, TP.Thuận An (Bình Dương), lực lượng CSHS Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh là nghi can trong vụ chiếm đoạt vé số trên.

Trung tá Ngô Võ Hoài Nhân, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP.Biên Hòa cho biết, vụ việc được dư luận quan tâm, khi bị hại là người khuyết tật, yếu thế không có khả năng tự bảo vệ. Ngay khi xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.Biên Hòa đã áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và phát hiện đối tượng đi về hướng tỉnh Bình Dương rồi mất dấu. Đánh giá khả năng đối tượng sẽ tái diễn hành động cũ nên lực lượng trinh sát đã rà soát các điểm bán vé số là người già yếu, tàn tật và bố trí các trinh sát theo dõi. Đúng như nhận định, sáng 26/9, trên địa bàn phường Phước Tân xảy ra vụ chiếm đoạt vé số tương tự, các trinh sát đã theo dõi và truy bắt được Phạm Ngọc Vinh tại Lái Thiêu (Bình Dương) khi đối tượng đang bán vé số vừa lừa được.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.