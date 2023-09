Bản tin Hình sự: Bắt kẻ dùng dao chém chết người rồi lẩn trốn suốt 24 năm

TPO - TIN NÓNG ngày 24/9: Bắt giữ kẻ dùng dao chém chết người rồi lẩn trốn suốt 24 năm; Chiến sỹ công an hy sinh khi đang xác minh tin báo vụ trộm cắp; Thu giữ nhiều vỏ đạn tại hiện trường vụ đánh nhau ở Tiền Giang; Khởi tố công chức xã tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ;...

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng của đơn vị này đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí (SN 1975), trú xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch. Chí là đối tượng bị truy nã về tội Giết người. Theo cơ quan công an, vào 18h30 ngày 23/7/1999, do mâu thuẫn cá nhân, Chí đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Đ.X.H., khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Chí bỏ trốn khỏi địa phương.

Trương Văn Đạt (SN 1982), công chức xã Lam Sơn (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã giả mạo chữ ký, lập khống hồ sơ quyết toán chi trả tiền trợ cấp cho 128 người thờ cúng liệt sĩ 133 liệt sĩ tại xã, qua đó tham ô hơn 172 triệu đồng. Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đạt về tội “Tham ô tài sản”.

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 4 người ngồi uống nước trên đường bờ kè sông Tiền (đường Hoàng Sa, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), bất ngờ bị nhóm thanh niên đi trên xe máy đến tấn công, nghi có nổ súng. Sau khi vụ việc xảy ra, 2 nhóm này tự giải tán, không ai bị thương. Riêng nhóm thanh niên nghi nổ súng chạy về hướng cầu Rạch Miễu, phường 6, TP. Mỹ Tho. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 vỏ đạn bằng đồng, đầu đạn bằng cao su. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước và Công an thị xã Chơn Thành bất ngờ đột kích, kiểm tra hành chính tại quán bar Boom Boo Club (khu phố 1, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành) trong đêm, phát hiện Lâm Thị Tuyết Nhi (SN 2002, quê TP Cần Thơ) cất giấu 1 gói nilon chứa chất ma túy tổng hợp. Tiến hành test nhanh những người liên quan đang có mặt tại quán, lực lượng chức năng phát hiện 8 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ đôi nam nữ đi xe máy xông vào tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) cướp tài sản, anh K. (chủ tiệm vàng), cho biết hai đối tượng này rất manh động, thời gian vụ cướp diễn ra chưa đến 1 phút nên mọi người "trở tay không kịp". Sau khi dừng lại trước cửa tiệm vàng, nam đối tượng nhanh chóng rút súng ra khống chế bảo vệ, còn nữ đồng phạm lấy búa đập mạnh nhiều lần vào cửa kính để lấy tài sản bỏ vào ba lô đeo trước ngực. Được biết, tổng số đồ trang sức bằng vàng và tiền mặt bị cướp ước tính có giá trị lên đến 800 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 85 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu BV5491TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời dẫn giải tàu về cảng của Hải đội 301, tại TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình xuống địa bàn để xác minh tin báo vụ trộm cắp, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN1998), Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí chống trả quyết liệt khiến Trung úy Tú bị thương nặng, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.