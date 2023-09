Bản tin Hình sự: Chân dung nhóm đối tượng bắt 'con nợ' thế chấp bằng ảnh khỏa thân

TPO - TIN NÓNG ngày 22/9: Truy nã kẻ bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội, đòi 1,5 tỷ đồng tiền chuộc; Tìm thấy thi thể thanh niên vào rừng săn ong sau hơn 1 tuần mất tích; Chân dung nhóm đối tượng bắt 'con nợ' thế chấp bằng ảnh khỏa thân...

Công an TPHCM đã bắt giữ Phạm Văn Trường (33 tuổi), Vũ Huy Hùng (31 tuổi, Ninh Bình) và 5 người khác để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản". Theo điều tra, Hùng yêu cầu người vay cung cấp ảnh căn cước công dân, hình ảnh và clip khỏa thân, Facebook của bố mẹ và bạn bè. Nếu người vay không trả tiền, các đối tượng sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh căn cước công dân, ảnh khỏa thân của người vay tiền lên tài khoản mạng xã hội để gây áp lực, buộc người vay phải trả khoản nợ còn lại.

Liên quan đến vụ bé gái bị bắt cóc, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, truy nã Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, Bắc Giang). Trước đó, Trang bắt cóc cháu bé ở khu đô thị Vinhomes Ocean park (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) rồi đòi gia đình bé số tiền chuộc là 1,5 tỷ đồng. Đến khoảng 17h ngày 19/9, Trang đưa bé gái đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) và sát hại cháu bé.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm Ngô Duy Bình (51 tuổi, ở TP Nha Trang, cựu Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận vì hành vi của Ngô Duy Bình lái xe gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ và cứu giúp người bị nạn. Tại tòa, khi được hỏi lý do gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, ông Bình đưa ra nhiều lý do như “tâm lý không ổn định, không nhận thức” và khai: “Bị cáo nghĩ rằng chỉ xảy ra va chạm chứ không phải tai nạn giao thông. Do bị cáo không ý thức có người té ngã nên có hành bị bỏ chạy, không cứu người gặp nạn”.

TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Trần Xuân Dũng (1967) 4 năm tù và Trần Xuân Hùng (1996, con trai Dũng) 11 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai với nhà Dũng nên ông Trần Văn Q (1971, hàng xóm của Dũng) mang dao sang nhà Dũng chửi bới, đe dọa. Thấy vậy, Dũng lấy 1 thanh kim loại đánh vào tay cầm dao của ông Q làm rơi dao xuống đất. Trong khi đó, Hùng cầm 1 con dao dài đi từ trong bếp ra chém một phát vào đầu ông Q. Khi ông Q bỏ chạy, bố con Dũng vẫn tiếp tục đuổi theo tấn công. Hậu quả, ông Q tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc anh Vi Văn Nghĩa (24 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An) mất tích khi vào rừng tìm ong, sau hơn 1 tuần mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên ở trong rừng, thuộc địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, CQĐT đã khởi tố ông Trần Văn Tuynh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (thuộc Sở Y tế Bắc Ninh); Nguyễn Đằng An và Nguyễn Kim Huân, nguyên Trưởng và Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Một nam nhân viên nhà sách đang chuẩn bị đóng cửa nhà sách thì bất ngờ một đối tượng nam giới xông vào nhà sách, rồi dùng vật giống khẩu súng yêu cầu người này đóng cửa cuốn lại, khống chế người này đi vào phía sau. Vào bên trong, phát hiện chị T.T.T (chủ nhà sách), đối tượng tiếp tục dùng súng uy hiếp rồi dùng dây điện trói nam nhân viên và yêu cầu chị T lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày khoảng 12 triệu đồng đưa cho đối tượng. Cướp được số tiền trên, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt đối tượng.