Bản tin Hình sự: Bất ngờ với quá khứ của nữ nghi phạm vụ bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc

TPO - TIN NÓNG ngày 21/9: Bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị mức án 3-4 năm tù; Gã trai trẻ sát hại gái bán dâm vì bị vòi thêm tiền; Hai người tranh giành làm 'đại ca' xóm bị kẻ thứ ba chém tử vong; Bất ngờ với quá khứ của nữ nghi phạm vụ bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc...

Liên quan đến vụ việc bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội rồi tìm thấy thi thể ở Hưng Yên, bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996), có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trang là chị cả trong gia đình có ba anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác tham gia vào việc xúc phạm người khác nên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt từ 3-4 năm tù.

Bà Đặng Thị Hàn Ni (thạc sĩ luật, cựu nhà báo, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan) nói cáo trạng, phần liên quan tới bà không thể hiện đầy đủ, bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng (chồng của bà Nguyễn Phương Hằng). Theo bà Hàn Ni, trong tố cáo của bà gửi Cơ quan điều tra, bà có nêu ông Huỳnh Uy Dũng đã cổ vũ về tinh thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng. “Thậm chí ông Dũng nói trong một lần là ông sẽ ủng hộ bà Hằng tới cùng, nếu 1 căn nhà không đủ thì bán 2 căn nhà", bà Hàn Ni trình bày tại tòa.

Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan. Trong số 3 bị can bị tạm giam có Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hà Văn Vụ (22 tuổi, Thanh Hóa) mức án chung thân tội "Giết người". Theo cáo trạng, để "xả stress", Vụ thỏa thuận “mây mưa” qua đêm với gái bán dâm tên N (42 tuổi) trên mạng với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi "ân ái" lần đầu, chị N rời đi rồi quay lại lúc 0h, sau đó cả đêm đến sáng, Vụ quan hệ tình dục với chị N thêm hai lần. Do đó, khi thanh toán chị N bất ngờ yêu cầu Vụ trả 2,5 triệu đồng, vì lần quan hệ thứ 2 diễn ra khi đã sang ngày mới, song Vụ không đồng ý nên hai bên mâu thuẫn và chị N dọa sẽ gọi người đến đánh Vụ. Do lo sợ, Vụ kẹp cổ, khống chế chị N và hai người vật lộn từ giường vào phòng tắm khiến chị N tử vong.

TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Uyên (34 tuổi, trú xã Đăk Mar) 24 tháng tù và Trương Sỹ Ninh (31 tuổi, trú xã Đăk Ui, đều thuộc huyện Đăk Hà) 12 tháng tù cùng tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Lý Hồng Công (41 tuổi) mức án tử hình về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, tức giận vì bạn nhậu là Nguyễn Văn Út và Ông Văn Đen không lo nhậu mà lo cãi nhau vì tranh giành làm "đại ca" trong xóm, Công cầm 2 cây dao của Út và Đen rồi đứng dậy nói “Mấy ông chỉ biết nói mà không dám hành động, để tôi chém cho chết hết”. Nghe vậy, Út thách thức “Mày có ngon, chém tao đi". Liền đó, Công cầm dao chém liên tiếp trúng vào đầu và người của Út và Đen. Thấy nạn nhân bỏ chạy, Công cầm dao truy sát khiến Đen và Út chết tại chỗ. Tiếp đó, Công cầm dao vào nhà chém bạn nhậu là Hoàng Anh khi đó đang nằm ngủ khiến nạn nhân thương tật 48%.