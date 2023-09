Chân dung nữ nghi phạm sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

TPO - Bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trang là chị cả trong gia đình có ba anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Ngày 21/9, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thông tin đang phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng bắt cóc trẻ em tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 16h51 ngày 19/9, tại khu đô thị cao cấp thuộc địa phận xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội một đối tượng là nữ giới đã thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em và nhắn tin tống tiền gia đình cháu bé với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Khoảng 23h ngày 19/9, Công an huyện Tân Yên nhận được yêu cầu phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng của Công an huyện Gia Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an.



Ngay sau khi nhận được yêu cầu phối hợp, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an xã Việt Ngọc phối hợp với các đơn vị tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng Trang.

Bước đầu xác định, Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là đối tượng nghi thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, tống tiền trên. Trang là chị cả trong gia đình có ba anh chị em.

Từ đầu năm đến nay, Trang làm việc tại một công ty giày da tại Hà Nội, thường xuyên không có mặt tại địa phương, không thực hiện việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú nên chưa xác định được nơi ở hiện tại của đối tượng tại Hà Nội.

Hiện Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục phối hợp truy tìm đối tượng Trang; đề nghị mọi người dân nếu có thông tin về Giáp Thị Huyền Trang báo ngay cho Công an huyện Tân Yên qua SĐT: 0204.3878.205, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.