Bản tin Hình sự: Đánh chết hàng xóm vì nuôi vịt có mùi hôi

TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Huỳnh Văn Hoàng (SN 1970) án chung thân về tội Giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với hàng xóm là bà T.N.P (SN 1955) do trước đây bà P nuôi vịt có mùi hôi, ảnh hưởng đến gia đình Hoàng. Một lần, trong lúc xô xát, Hoàng cầm cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu và vai của bà P, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Chưa dừng lại, Hoàng tiếp tục cầm cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Hậu quả, bà P tử vong sau đó do chấn thương sọ não, xuất huyết não, vỡ vòm sọ.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 21 tháng tuổi bị đối tượng nữ giới bắt cóc tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên), mới đây lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé ở khu vực rãnh nước thuộc địa phận xã Mễ Sở (huyện Văn Giang). Công an TP Hà Nội và Công an Hưng Yên đang phối hợp truy bắt nghi phạm.

Theo trình báo của người dân tại TP Huế, họ bị kẻ lạ mặt tự xưng công an dọa dẫm bắt giữ, sau đó giở các thủ đoạn như yêu cầu đổi mật khẩu trong App ngân hàng và hướng dẫn, cung cấp cho chị mật khẩu mới, kê khai tài sản, chuyển hết vào trong tài khoản của chúng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Các vụ việc hiện được Công an TP Huế điều tra, làm rõ.

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý Đỗ Trí Cường (33 tuổi), Trần Văn Duy (23 tuổi) và Phan Văn Hậu (21 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, sau khi phê pha ma túy đá, Cường cùng đồng bọn rủ nhau đi bẻ gương ô tô đắt tiền trong khu dân cư Trung Sơn để bán kiếm tiền tiêu xài.

Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Nguyễn Văn Thành (biệt danh “Thành Đen” (37 tuổi) - một trong những đối tượng hình sự cộm cán tại Đà Nẵng, có nhiều tiền án, tiền sự, có mối quan hệ rộng rãi với các đối tượng hình sự khác trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi “tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép”. Thời điểm bắt giữ Thành, công an phát hiện bên trong xe của đối tượng có 2 khẩu súng ngắn kiểu Rulo cùng 6 viên đạn.

Liên quan đến vụ việc bà chủ tên Lê Thị Kiểu (43 tuổi) hành hạ dã man thiếu nữ tên V (16 tuổi) nhiều lần, qua làm việc với Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), bước đầu Kiểu thừa nhận việc bắt nạn nhân ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh.

Công an TP Hà Nội đã thông báo kết luận giám định về nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong. Theo đó, nguyên nhân gây cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1. Lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng.