Đề nghị làm rõ hành vi của nguyên Trưởng trạm CSGT Suối Tre trong vụ 'bảo kê' xe vi phạm

TPO - TAND tỉnh Đồng Nai yêu cầu làm rõ nguyên Trưởng Trạm CSGT Suối Tre Lê Ánh Dương có phạm tội nhận hối lộ hay không vì lời khai của ông Dương mâu thuẫn với lời khai của các bị can.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ án môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các đối tượng môi giới "bảo kê", "làm luật" cho xe vi phạm được qua Trạm CSGT Suối Tre.

Các bị can bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố gồm: Trương Công Quang (44 tuổi); Đặng Văn Út (50 tuổi); Trần Thị Diệu Hoa (62 tuổi); Nguyễn Văn Hậu (39 tuổi), cùng ngụ huyện Xuân Lộc; Trần Quang Tân (41 tuổi); Nguyễn Đăng Khoa (38 tuổi), ngụ TP Long Khánh) ; Ngô Văn Đạm (28 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), Lê Bảo Ngọc (33 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội môi giới hối lộ. Các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà (39 tuổi); Hoàng Hiệp (47 tuổi); Hoàng Thanh Sỹ (48 tuổi); Tạ Thị Thu Trà (44 tuổi), cùng quê tỉnh Hà Tĩnh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quyết định trả hồ sơ, TAND tỉnh Đồng Nai yêu cầu làm rõ một số nội dung như: nguyên Trưởng Trạm CSGT Suối Tre Lê Ánh Dương có phạm tội nhận hối lộ hay không vì lời khai của ông Dương mâu thuẫn với lời khai của các bị can; yêu cầu lấy lời khai, cho đối chất giữa ông Dương với 2 bị can Quang và Tân để làm rõ các mâu thuẫn về số nợ 400 triệu đồng; cần làm rõ số tiền bị can Hậu và Út nhận từ các chủ xe, tài xế. Đồng thời, tòa cũng yêu cầu Viện KSND tỉnh xem xét lại tội danh truy tố đối với một số bị cáo trong vụ án.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 (đoạn từ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom đến xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc); quốc lộ 56 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai).

Từ khoảng tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, trên địa bàn Đồng Nai, Quang đã cấu kết với Hậu, Út, Đạm, Hoa, Ngọc thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng (2.216 lượt giao dịch chuyển khoản) rồi đưa tiền cho Tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người, xe vi phạm.

Ngày 30/9/2022, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp các đối tượng: Tân, Quang, Út, Hậu. Mở rộng điều tra, công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2022, tại tỉnh Đồng Nai, với cùng phương thức, thủ đoạn tương tự Khoa đã nhận tiền của nhiều đối tượng (là chủ xe và lái xe) tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng rồi đưa cho Tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người, xe. Ngày 30/9/2022, Khoa bị bắt giữ. Sau đó, các đồng phạm khác cũng bị bắt.

Ngoài ra, từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022, Lê Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport) cùng với Hà và Hoàng Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Bảo Trâm) cùng với Sỹ và Trà dùng thủ đoạn hứa hẹn "bảo kê" cho người và xe vi phạm luật giao thông, cam kết cảnh sát giao thông không xử phạt vi phạm hành chính với yêu cầu chủ xe, lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Bảo Trâm. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 1,8 tỷ đồng.