Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhóm 'hot girl' phục vụ 'bay lắc' và bán dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 25/9: Nữ giúp việc dùng xăng tự thiêu, gia đình chủ nhà trèo sang nhà hàng xóm thoát nạn; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ bị can tử vong tại nhà tạm giữ; Bắt quả tang nhóm 'hot girl' phục vụ 'bay lắc' và bán dâm..

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) vừa triệt phá một đường dây tổ chức mại dâm trên địa bàn, bắt giữ T.T.N.D (SN 2004); V.T.K.T (SN 2002) - hai đối tượng có hành vi môi giới mại dâm và bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm trong nhà nghỉ. Các đối tượng khai nhận đã lập một nhóm kín trên ứng dụng Zalo với hàng chục thành viên nữ chuyên phục vụ khách có nhu cầu tiếp bia quán karaoke, mua dâm, bay lắc (sử dụng ma túy cùng với khách) tham gia. Khi khách có nhu cầu thì thành viên nhóm sẽ nhắn tin riêng với người được chọn để thỏa thuận giá và lấy địa chỉ "đi khách". Mỗi lần "đi nhanh", khách phải trả 4 triệu đồng/lượt, qua đêm giá 6 triệu đồng/lượt, trong đó môi giới hưởng 1 triệu đồng.

TAND TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ Hải) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, HĐXX trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do phía bị hại là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) xuất trình một số chứng cứ mới, yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm. Theo cáo trạng, vợ chồng Vân Anh – Hải bị cáo buộc mở nhiều công ty để lập 'khống' hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn của Ngân hàng VIB hàng chục tỷ đồng, rồi sử dụng sai mục đích.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang truy bắt nhóm thanh niên nổ súng khiến một người trọng thương. Trước đó, nhóm thanh niên khoảng 6 người đi trên 3 xe máy đứng nói chuyện với hai thanh niên sống trong khu nhà trọ. Sau đó, nhiều đối tượng trong nhóm rút súng và mã tấu tấn công hai thanh niên. Hậu quả, một thanh niên trúng đạn gục tại chỗ.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can làm việc tại các bộ phận thuộc Nhà máy sản xuất ôtô VinFast về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Lê Minh Công là kẻ cầm đầu nhóm nhân viên cấp dưới, câu kết với một số bộ phận khác nhằm chiếm đoạt hàng hóa là phế liệu bán ra ngoài để hưởng lợi bất chính. Theo đó, các bị can đã lợi dụng vị trí công việc được giao, thuê xe bên ngoài vào kho bốc hàng ra ngoài tiêu thụ mà không đưa về nhà máy tiêu hủy, từ đó hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 17 bị cáo liên quan tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh này. Theo cáo trạng, trong 17 bị cáo bị đưa ra xét xử có Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị cáo buộc nhận 14 tỷ đồng "cảm ơn" để giúp doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong một ngõ hẻm trên đường số 2 (phường Hiệp Bình Chánh) làm một người tử vong. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu là do bà N.T.C (61 tuổi) tưới xăng tự thiêu gây nên vụ hỏa hoạn và tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông N.T.T (45 tuổi) cùng vợ và con gái trèo qua nhà hàng xóm nên thoát nạn. Được biết, bà C làm giúp việc cho gia đình ông T từ nhiều năm nay và mới đây bà được chủ nhà thông báo cho nghỉ việc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để có kết luận liên quan vụ bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, trú thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tử vong trong quá trình tạm giam. “Cơ quan pháp y đánh giá dấu hiệu ban đầu thì bị can Nguyễn Minh Sự chết do treo cổ. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã gửi giám định mô ra Hà Nội để có thêm căn cứ kiểm tra toàn diện để có kết luận chính thức", ông Dũng nói.