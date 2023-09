Nữ giúp việc dùng xăng tự thiêu, gia đình chủ nhà trèo sang nhà hàng xóm thoát nạn

TPO - Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nữ giúp việc 61 tuổi tưới xăng tự thiêu và gây ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Chiều 25/9, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong một ngõ hẻm trên đường số 2 (phường Hiệp Bình Chánh) làm một người tử vong.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, khoảng 2h15 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo cháy xảy ra tại căn nhà trên nên điều động 8 xe chuyên dụng và 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lúc 2h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.C (61 tuổi) tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông N.T.T (45 tuổi) cùng vợ và con gái trèo qua nhà hàng xóm nên thoát nạn.

Theo người dân địa phương, bà C làm giúp việc cho gia đình ông T từ nhiều năm nay và mới đây bà được chủ nhà thông báo cho nghỉ việc.

Đại diện Công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết, nguyên nhân ban đầu là do bà C tưới xăng tự thiêu gây nên vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.