Bản tin Hình sự: Chân dung lão đạo chích chuyên 'khỏa thân' đột nhập nhà dân

TPO - TIN NÓNG ngày 28/9: Người đàn ông chết treo cổ trong phòng trọ của đồng nghiệp; Dùng dao chém người ngoài đường vì nghĩ mình bị chửi; Tin mới nhất vụ bị can tử vong trong quá trình tạm giam; Chân dung lão đạo chích chuyên 'khỏa thân' đột nhập nhà dân...

Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đang tạm giữ Huỳnh Văn Tâm (71 tuổi, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Tâm đi xe khách từ TP HCM xuống Tiền Giang để trộm tài sản. Khi đột nhập, Tâm cởi hết quần áo, cắt, cạy cửa sổ hoặc cửa sau vào nhà (thường gọi là "ma nhớt"). Sau khi trộm tài sản, Tâm ra ngoài mặc quần áo và đón xe khách về lại thành phố.

Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang tạm giữ Đặng Hữu Hùng (60 tuổi), Lê Minh Long (50 tuổi), Nguyễn Thanh Thùy (50 tuổi, Cà Mau) và Phạm Huy Hoàng (57 tuổi) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Theo điều tra, nhóm này lập sòng bài, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh xập xám ở bên trong bãi giữ xe để thu tiền xâu. Khách muốn vào chơi bạc phải được người thân tín giới thiệu, phải liên lạc từ trước và biết ám hiệu ngầm là bấm còi xe 3 lần để gác cổng mở cửa; nếu không làm đúng ám hiệu sẽ bị đuổi đi.

Sau khi nhậu với đồng nghiệp làm chung ở công ty gỗ, ông H (49 tuổi, Hà Tĩnh) về phòng trọ của đồng nghiệp ngủ. Đến rạng sáng, mọi người phát hiện ông H tử vong trong tư thế treo cổ. Theo lời người thân, trước đó, ông H có nhắn tin xin lỗi vợ con. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã bàn giao thi thể ông H cho gia đình để lo hậu sự.

2 người lạ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt, đi xe máy đi ngang qua tiệm spa của gia đình chị V.A.N (35 tuổi, Hà Giang) nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP HCM). Sau đó, 2 người này quay đầu xe, chạy ngược chiều lại và dừng cách tiệm khoảng 20m. Lúc này, người ngồi sau đi bộ lại trước tiệm, ném bịch mắm tôm vào trong rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Công an xã Thới Tam Thôn đang điều tra vụ việc.

Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố Nguyễn Đình Cường (38 tuổi, TP Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, Cường đang rửa xe trong sân nhà thì nghe thấy tiếng chửi ngoài đường, nhìn ra ngoài thấy vợ chồng Nguyễn Đình Thành (người có mâu thuẫn với mình) cùng con trai đang đi bộ nên lấy dao bầu đuổi đánh, chém liên tiếp vào tay, đầu Thành và vùng gáy con trai Thành. Khi có người đến can ngăn, Cường vẫn tiếp tục lao đến chém các nạn nhân và người can ngăn.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố và lệnh bắt tạm giam Bùi Ngô Minh Khôi (SN 2000) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan vụ Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, huyện Tiên Phước) tử vong trong quá trình tạm giam, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan pháp y có kết luận giám định bị can Sự tử vong do tự tử. Sau khi được cơ quan pháp y nêu rõ, giải thích cơ chế hình thành dấu vết trên người bị can Sự thì người nhà cũng đã thống nhất và chiều nay đã đưa thi thể về để lo hậu sự.