Bản tin Hình sự: Nguyên nhân cô gái bán rau bị sát hại dã man trong bãi xe chợ đầu mối

TPO - TIN NÓNG ngày 2/10: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 9 người thương vong; Bắt nhóm cho vay lãi nặng đến 900%/năm ở Bạc Liêu; Nguyên nhân cô gái bán rau bị sát hại dã man trong bãi xe chợ đầu mối...

Công an TP Thủ Đức đang tạm giữ Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, Dung có mâu thuẫn tiền bạc với chị H.T.T.T (26 tuổi, Long An), làm nghề buôn bán rau trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, sau đó chị T chở bà Dung vào bãi xe trong chợ nói chuyện. Khi chị T chuẩn bị lên xe máy rời đi thì bị bà Dung ôm giằng lại khiến cả hai người ngã xuống đất. Bà D lấy hung khí tấn công liên tiếp vào người chị T khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ và tử vong. Gây án xong, nghi phạm lấy điện thoại, vàng trang sức và 15 triệu đồng của chị T rồi lên xe máy rời đi.

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Tính (37 tuổi, Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Tính điều khiển xe khách giường nằm và vượt bên trái xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt, Tính không đảm bảo an toàn dẫn đến đâm vào phía sau bên trái xe tải, khiến xe lao sang phần đường bên trái rồi đâm trực diện vào ô tô 16 chỗ. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 4 người bị thương.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cáo buộc bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á) trong quá trình bán test xét nghiệm đã cấu kết với cán bộ CDC các tỉnh, thành phố trong cả nước để nâng khống giá. Đổi lại, Việt chi "hoa hồng" với số tiền lên đến vài tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, cho nhóm cán bộ, lãnh đạo tỉnh... Điển hình là việc Việt chỉ đạo thuộc cấp chuyển hơn 3,2 tỷ tiền "hoa hồng" ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã huy động được khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45 nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền này Công ty Nhật Nam đã dùng mua bất động sản, kinh doanh nhà hàng và trả lãi cho nhà đầu tư.

Công an Bạc Liêu vừa bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn do Nguyễn Minh Tùng (SN 1991, TP Hải Phòng) đứng ra tổ chức. Theo điều tra, Tùng mua, tạo lập 3 tài khoản “Khanh123”, “Cu123”, “Haul23” và phần mềm trang Web “1Cash,info” trên Internet để quản lý, theo dõi mọi hoạt động cho vay, thu lãi vay. Từ tháng 12/2022 đến nay, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỷ đồng, nhóm đối tượng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200% - 900%/năm. Đến nay, số tiền ban đầu cộng lãi là 7,3 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, nhóm đối tượng tại Cty Vạn Thịnh Phát đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đình Tuấn (35 tuổi, Quảng Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, để có tiền tiêu xài, Tuấn theo dõi tiệm vàng trong trung tâm thương mại ở quận Tân Bình gần một tháng rồi ra tay lấy trộm nữ trang trị giá 250 triệu đồng.