Vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Các bị can đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, nhóm đối tượng tại Cty Vạn Thịnh Phát đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 2/10, Thiếu tướng Thành cho biết, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm kiếm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018-2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con đã vi phạm pháp luật trong quá trình phát hành trái phiếu.

Các bị can đã thực hiện hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Vì quy mô lớn của vụ án, C03 đã ủy thác cơ quan điều tra công an địa phương để làm việc với những nhà đầu tư liên quan và cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Thiếu tướng Thành cũng kêu gọi các nhà đầu tư có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sớm đến làm việc với cơ quan điều tra và cung cấp thông tin cần thiết.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan đã được C03 khởi tố từ đầu tháng 10/2022. Trong quá trình này, C03 đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đồng thời, C03 cũng khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can khác có liên quan đến vụ án này.

Cuối tháng 3/2023, C03 đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn - Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II của Ngân hàng Nhà nước, làm Trưởng đoàn thanh tra. Bà Nhàn bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".