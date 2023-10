Bản tin Hình sự: Bắt người đàn ông Hàn Quốc ‘đứng sau’ động mại dâm ở Sài Gòn

TPO - TIN NÓNG ngày 7/10: Chặt mắt xích trong đường dây buôn pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An; Lời khai của nghi phạm đánh, bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi; Bắt người đàn ông Hàn Quốc ‘đứng sau’ động mại dâm ở Sài Gòn...

Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Son Teaheum (47 tuổi, Hàn Quốc) và 9 người khác để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”, “Môi giới mại dâm”. Theo điều tra, Teaheum chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, "madam" người Việt Nam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách, phục vụ “tới bến”, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng. Các đối tượng quy ước các ám hiệu như đánh số “0, 1, 2” vào sổ chấm công hàng ngày. Theo đó, tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số “0”, tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số “1”, tiếp viên đi bán dâm về liền sẽ ghi số “2”). Thống kê bước đầu, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng từ tổ chức các hoạt động mại dâm.

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa khởi tố Nguyễn Văn Thắng (SN 1996) và Cao Văn Hải (SN 1995) về tội vận chuyển, tàng trữ hàng cấm; Nguyễn Thị Hương (SN 1989) về tội buôn bán hàng cấm. Theo điều tra, Thắng và Hải là những mắt xích quan trọng trong đường dây pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An để tiêu thụ. Cả hai bị bắt giữ khi đang vận chuyển “hàng” đi tiêu thụ.

Liên quan đến vụ hai nữ lao công bị bắn, Công an Ba Tô (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang lấy lời khai Nguyễn Đức Nga (23 tuổi) và Trần Viết Đông (24 tuổi). Bước đầu ghi nhận, khoảng 1h sáng 5/10, Đông là người dùng súng hoa cải bắn 5 phát đạn vào đùi và chân nữ lao công còn Nga là người tham gia giúp sức, thực hiện hành vi đánh hai phụ nữ trên.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1962, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) và Phạm Văn Cách (SN 1967, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Lâm) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Thanh Hóa đang điều tra vụ án mạng xảy ra vào khoảng 0 giờ 16 phút ngày 7/10, tại quán bia Lip lounge. Qua hình ảnh camera ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên một nam thanh niên mặc áo trắng đứng chụp ảnh cùng với 1 người khác. Lúc này, có 1 thanh niên mặc quần áo đen đi từ phía ngoài đường tiến lại gần nam thanh niên mặc áo trắng, rồi rút dao đâm liên tiếp vào người thanh niên này khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Công an Trà Vinh thông tin vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra cùng ngày tại một tiệm vàng ở thành phố Trà Vinh. Trước đó, sau khi thỏa thuận mua bán, trong lúc chủ tiệm vàng đang đếm tiền, Nguyễn Văn Tam (SN 1975) dùng tay đánh chủ tiệm và có ý định lao vào bên trong quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Thấy vậy, ông T dùng một số vật dụng trong cửa tiệm để ném về phía đối tượng, đồng thời truy hô cho người thân trong gia đình cùng chống trả.