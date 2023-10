Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị gã trai đáng tuổi con hiếp dâm nhiều lần

TPO - TIN NÓNG ngày 10/10: Bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đảo hơn 5 tỷ đồng; Bắt đối tượng dâm ô trẻ em, trốn truy nã 15 năm; Điều tra vụ thi thể dưới giếng nước ở Bình Phước; Người phụ nữ bị gã trai đáng tuổi con hiếp dâm nhiều lần...

Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Khanh (32 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Sản xuất kinh doanh hàng giả”. Theo điều tra, Khanh được giao nhiệm vụ thay mặt cho Nguyễn Thị Kim Hà, giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH MTV Hapian và Công ty Đạt Thông, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Sau khi hai công ty trên nhập khẩu các chai tinh dầu thuốc lá điện tử không nhãn hiệu về nhà xưởng, Khanh đặt mua số lượng lớn tem nhãn (có ghi nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ - Made in USA) rồi cho nhân viên gia công dán nhãn và dập hạn sử dụng.

Công an Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Kim Thanh (SN 1979) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, năm 2018, Thanh đã vay tiền từ nhiều người. Đến hạn nhưng không có tiền đóng lãi, tháng 7/2021, Thanh tiếp tục vay tiền của người khác để đảo nợ. Trong những lần hỏi mượn tiền, Thanh đều nói là vay để cho người người khác vay lại đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn đó, Thanh đã lừa nhiều người với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vừa bắt giữ Lâm Văn Chính (SN 1966), đối tượng trốn truy nã 15 năm về tội “Dâm ô với trẻ em”. Trước đó, vào tháng 11/2007, Chính đã thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em. Đến tháng 4/2008, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh về hành vi phạm tội, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kế Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Chính về hành vi "Dâm ô với trẻ em". Tuy nhiên, sau đó, Chính đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Rmah Krôn (22 tuổi) để điều tra về hành vi "hiếp dâm". Theo điều tra, sau khi uống rượu về, Krôn đến nhà chị K.A (44 tuổi) rồi dùng vũ lực khống chế, đe doạ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của chị A 3 lần. Sau khi quan hệ tình dục xong thì Krôn bỏ đi.

Công an Bình Long (Bình Phước) đang điều tra vụ việc phát hiện thi thể ông Đào Trọng H (SN 1975) tại giếng nước sau nhà một người dân. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan công an bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Bước đầu cơ quan chức năng xác định do đêm tối, nạn nhân không thấy đường nên bị rơi xuống giếng.

Công an TPHCM đang thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm của bà Trần Thị Nam Nhã tố cáo ông Trần Đức Phương, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Đầu tư-Xây dựng Bất động sản Nam Tiến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong việc ký hợp đồng mua bán nền đất tại Khu đô thị Nam Phát (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).