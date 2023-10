Bản tin Hình sự: Chân dung người mẫu nội y ‘diễn xiếc’ khi lái môtô khiến công an vào cuộc

TPO - TIN NÓNG ngày 9/10: Cô chủ vựa hoa quả bị đối tác sát hại nhằm quỵt nợ, cướp tài sản; Người cha tự đâm mình tử vong sau khi đốt nhà khiến con chết cháy; Chân dung người mẫu nội y diễn xiếc khi lái môtô khiến công an vào cuộc...

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã gửi giấy mời T.T.N.T (34 tuổi, quê Trà Vinh, người mẫu ảnh) đến trụ sở làm việc do liên quan đến hành vi thả 2 tay, tạo dáng khi điều khiển mô tô phân khối lớn. T chính là người điều khiển mô tô phân khối lớn trong các clip được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Sáng 9/10, nữ người mẫu vẫn chưa đến cơ quan công an làm việc vì bị chấn thương do té ngã khi lái xe mô tô.

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bắt giữ nhóm 12 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Theo điều tra, nhóm này từ TP Hà Nội, tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook với lãi suất thấp. Từ tháng 10/2022 - 10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm.

Liên quan đến vụ án chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) bị sát hại dã man trong bãi xe của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, bước đầu nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi) khai với công an rằng mình và chồng hành nghề buôn bán trái cây dạo bằng xe ba gác trên địa bàn TP Thủ Đức. Hằng ngày, vợ chồng Dung lấy trái cây từ vựa của chị T. Quá trình mua bán, Dung có nợ nần và nhiều lần bị chị T đòi nợ nên nảy sinh ý định sát hại chị T để quỵt nợ và cướp tài sản. Do đó, Dung mang theo dao và hẹn gặp chị T ở bãi xe trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để nói chuyện. Sau khi tranh cãi, chị T định lên xe máy rời đi thì bị Dung ôm giằng lại rồi dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Sau khi bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) không có đơn kháng cáo, đồng nghĩa với việc chấp nhận thi hành bản án này. Tính đến nay, bà Hằng đã bị tạm giam hơn 18 tháng.

Ông Lâm Xuân Hòa (SN 1988) dùng xăng tự đốt phòng ngủ của mình. Tại thời điểm này, trong nhà ông Hòa có 6 người, gồm vợ chồng ông Hòa, mẹ vợ, cháu vợ và hai người con ông Hòa, trong đó có cháu Q (1 tháng tuổi). Hậu quả, cháu Q bị chết cháy tại chỗ. Thấy con mình bị chết, ông Hòa tự đâm mình và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Những người còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Nguyên nhân xác định ban đầu do mâu thuẫn vợ chồng nên Hòa dùng xăng tự đốt phòng ngủ. Cơ quan công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đang điều tra làm rõ.

Xảy ra xô xát vì bị thách thức chuyện tửu lượng trong quán bida ở TP Thuận An (Bình Dương), Lưu Quốc Đường (SN 1990, Đồng Nai) cầm cây cơ bida để đánh anh Nguyễn Phước Đại (SN 2000, An Giang) nhưng được mọi người can ngăn. Lúc này, Đường đi ra cửa quán bida lấy con dao bấm chạy vào đâm vào ngực trái của anh Đại rồi rời khỏi hiện trường. Anh Đại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Biết tin, Đường đến công an đầu thú.

Công an Đắk Lắk vừa bắt giữ Hoàng Đình Nam (35 tuổi) và Hoàng Văn Vũ (24 tuổi, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ súng quân dụng. Nam và Vũ khai, do cần tiền để trang trải cuộc sống nên lên mạng xã hội mua một số khẩu súng chì, sau đó chế tạo thành súng quân dụng rồi đăng bài trên mạng xã hội.