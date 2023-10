Thách thức tửu lượng, thanh niên bị bạn nhậu đâm tử vong

TPO - Bị thách thức tửu lượng trong quán bida, Lưu Quốc Đường đã dùng dao đâm anh Nguyễn Phước Đại tử vong, sau đó đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng 9/10, đại diện Công an TP.Thuận An (Bình Dương) thông tin, cơ quan công an đang tạm giữ nghi can để điều tra, làm rõ vụ một thanh niên tử vong trên địa bàn phường An Phú.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 8/10, Công an TP.Thuận An tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú là Lưu Quốc Đường (SN 1990, quê tỉnh Đồng Nai) về hành vi dùng dao đâm một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phước Đại (SN 2000, quê tỉnh An Giang).

Theo lời khai của nghi can, ngày 8/10 Lưu Quốc Đường điều khiển xe máy đến nhà bạn là anh Võ Ngọc Sơn tại địa chỉ 20A đường D7, KDC Việt Sing (khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An) để chơi và tổ chức ăn nhậu. Bữa nhậu còn có một số người khác tham gia, trong đó có anh Nguyễn Phước Đại.

Trong quá trình ăn nhậu, Đường đề nghị anh Đại tới sau uống 6 ly nhưng anh Đại không đồng ý. Anh Đại còn nói với Đường: “anh uống không lại em đâu” khiến nghi can bực tức.

Sau khi ăn nhậu xong, cả nhóm đi đến quán bida (đường D22, khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An) để chơi. Tại đây, giữa anh Đại và Đường tiếp tục xảy ra cự cãi về chuyện thách thức tửu lượng.

Xô xát xảy ra. Đường cầm cây cơ bida để đánh anh Đại nhưng được mọi người can ngăn. Lúc này, Đường đi ra cửa quán bida lấy con dao bấm chạy vào đâm vào ngực trái của anh Đại.

Sau khi gây án, Đường cầm theo con dao và lên xe máy rời khỏi hiện trường về nhà trọ. Nạn nhân Đại được bạn bè chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu song đã tử vong.

Sau khi được bạn thông báo nạn nhân đã tử vong, Đường đến trụ sở Công an phường An Phú để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.