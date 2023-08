Khởi tố kẻ đâm chết người tại quán nhậu ở Bạc Liêu

TPO - Trong lúc nhậu, Trạng xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông ngồi bàn bên cạnh nên dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Trạng về nhà cất giấu hung khí rồi bỏ trốn.

Chiều 22/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Trạng (SN 1991, ngụ phường An Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 13/8, Trạng cùng bốn người bạn đến quán Club Beer Paris Night (đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu) để nhậu.

Sau khi nhậu khoảng 30 phút, nhóm của Trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì xảy ra mâu thuẫn với N.T.V. (SN 1982, ngụ khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trong lúc cự cãi, Trạng đã dùng dao đâm V. gây thương tích nặng, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Trạng về nhà trọ ở khóm 8, phường 3, thành phố Bạc Liêu để cất giấu hung khí rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi đi đến địa phận tỉnh Sóc Trăng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã liên hệ vận động Trạng quay lại và đến công an đầu thú vào rạng sáng 14/8.