Cô chủ vựa hoa quả bị đối tác sát hại nhằm quỵt nợ, cướp tài sản

TPO - Qua đấu tranh, nghi phạm khai động cơ sát hại cô gái 26 tuổi ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM) là để quỵt tiền mua sỉ trái cây và cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú tại TP Thủ Đức) cùng tang vật cho Công an TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Dung hành nghề buôn bán trái cây dạo bằng xe ba gác trên địa bàn TP Thủ Đức. Hằng ngày, vợ chồng Dung lấy trái cây từ vựa của chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức).

Quá trình mua bán, Dung có nợ nần và nhiều lần bị chị T đòi nợ. Thời gian gần đây, chị T tiếp tục yêu cầu trả nợ thì bà Dung tìm cách tránh mặt, sau đó nảy sinh ý định sát hại chị T để quỵt nợ và cướp tài sản.

Trưa 30/9, bà Dung mang theo dao và hẹn gặp chị T ở bãi xe trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để nói chuyện.

Tại đây, hai bên không tìm được tiếng nói chung và xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc chị T chuẩn bị lên xe máy rời đi thì bị bà Dung ôm giằng lại khiến cả hai người ngã xuống đất. Bà Dung lấy hung khí tấn công liên tiếp khiến chị T gục tại chỗ.

Sau đó, nghi phạm kéo chị T vào phía trong, lấy điện thoại, vòng vàng, nữ trang, giỏ xách của nạn nhân rồi lấy luôn xe máy của chị T để về nhà ở phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức).

Thời điểm này, chồng của bà Dung thấy vợ hoảng loạn, trên quần áo dính máu nên gặng hỏi. Khi nghe vợ kể vừa giết người xong, người chồng không trình báo cơ quan công an mà mang quần áo ra cạnh nhà để tẩm xăng đốt. Quá trình đốt, lửa bén vào chân khiến chồng của nghi phạm bị bỏng nhẹ.

Về phần chị T, nạn nhân được người dân phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo kết luận giám định pháp y, chị T bị đâm hàng chục nhát dao ở vùng đầu, mặt.

Vài giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ nghi phạm tại căn nhà ở phường Hiệp Bình Phước. Quá trình điều tra, công an mời chồng của nghi phạm và một số người chứng kiến đến làm việc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định và thu hồi tài sản là tang vật của vụ án.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.