Bản tin Hình sự: Say tình 'em gái mưa' trên mạng, người đàn ông bị lừa gần 6 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 12/10: Cặp đôi nghiện ma túy đi cướp giật làm một phụ nữ tử vong; Hai vợ chồng tử vong bất thường tại Sa Pa; Say tình 'em gái mưa' nóng bỏng trên mạng, người đàn ông bị lừa gần 6 tỷ đồng...

Công an Cà Mau đang củng cố hồ sơ để tiến hành tố tụng Lâm Hoàng Ngân (39 tuổi, Trà Vinh). Trước đó, qua nhóm chat trên mạng xã hội, Ngân sử dụng tài khoản "Hoang Ngan" làm quen với ông K, giới thiệu mình là sinh viên, tải hình một phụ nữ trên mạng về rồi gửi cho ông K và nhắn tin than khổ. Trong thời gian nhắn tin qua lại, ông K hẹn "em gái mưa" đến nhà nghỉ nói chuyện nhưng Ngân không tới. Suốt quá trình lừa ông K, Ngân không nói chuyện điện thoại mà chỉ nhắn tin với ông. Để "moi" 5,7 tỷ đồng của ông K, mỗi ngày, Ngân dựng lên một câu chuyện của gia đình. Từ chuyện anh trai làm ăn thua lỗ, phát hiện vợ ngoại tình nên tự tử; chuyện cha mẹ mâu thuẫn với thông gia trong việc phân chia tài sản của anh trai và bị đánh chấn thương sọ não, tử vong.

Công an Quảng Ngãi đã khởi tố Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, Quảng Nam) và Trần Viết Đông (24 tuổi, Quảng Nam) để điều tra về tội danh "Cố ý gây thương tích" – Đây chính là hai thanh niên đánh, dùng súng bắn hai nữ lao công gây thương tích. Các nghi phạm khai, lúc 0h ngày 5/10, trong lúc chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng đã nẹt pô gây ồn ào, thì bị hai nữ công nhân môi trường đang làm việc trên đường lên tiếng nhắc nhở. Hai đối tượng sau đó quay xe máy quay lại tìm hai nữ công nhân trên để đánh, bắn.

TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử 3 cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là Nguyễn Văn Nhân, cựu đại úy; Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, cùng là cựu thượng úy về hành vi trộm cắp tài sản. Ba người này bị cáo buộc, trong lúc đi săn, đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp ô tô, rồi chở về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ Đoàn Văn Lợi (SN 1989) và Nguyễn Hồng Dung (SN 1987) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản dẫn đến hậu quả chết người. Theo điều tra, do nghiện ma túy nặng nên Lợi và Dung về sinh sống cùng nhau. Rạng sáng 4/10, Lợi và Dung đi xe máy tìm kiếm những người phụ nữ đi bán hàng sớm, chở hàng hóa để cướp giật tài sản. Khi phát hiện bà T (SN 1962) đi xe máy chở theo thùng xốp phía sau, trên bụng đeo một túi xách, các đối tượng đã vượt lên áp sát, cướp giật chiếc túi rồi bỏ chạy. Do không làm chủ được tay lái nên bà T ngã ra đường và tử vong sau đó.

Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ hai vợ chồng tử vong bất thường tại tổ 3, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa. Trước đó, người dân phát hiện thi thể anh S.A.S và vợ là chị G.T.P. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định S và vợ có mâu thuẫn tình cảm. Chị P cùng con về sống ở nhà bố mẹ đẻ ở tổ dân phố số 3, phường Cầu Mây. Trước khi xảy ra vụ việc, anh S về nhà vợ mong hàn gắn tình cảm nhưng đôi bên xảy ra cãi nhau to tiếng.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố Phạm Văn Huân (SN 1994) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, Huân điều khiển xe tải, do buồn ngủ nên đã để xe lấn sang phần đường ngược chiều, tông xe khách khiến 13 người thương vong.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố ông T.S.H (42 tuổi), Hiệu trưởng Trường THCS-THPT L.B (huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Ông H quen với cháu H.N.T.M (15 tuổi) làm việc ở một quán ăn. Sau đó, ông H nhắn tin hẹn cháu M đến một khách sạn trên địa bàn phường B’Lao (TP Bảo Lộc). Tại đây, ông H và cháu M đã quan hệ tình dục.