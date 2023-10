Bản tin Hình sự: Chụp ảnh khỏa thân để nhận quà trên mạng, nhiều cô gái 'sa bẫy'

TPO - TIN NÓNG ngày 13/10: Tuyên án nữ quái lừa ‘chạy án’, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng; Thu giữ 150kg tờ rơi, sổ sách cho vay lãi nặng; Chụp ảnh khỏa thân để nhận quà trên mạng, nhiều cô gái 'sa bẫy' ...

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang mở rộng điều tra và tìm bị hại trong vụ án cưỡng đoạt tài sản do Đoàn Thái An (22 tuổi, quê Sóc Trăng, sinh viên) thực hiện. Theo điều tra, An dùng tài khoản Facebook tên "Lương Thùy", lấy hình đại diện là phụ nữ để kết bạn với các tài khoản Facebook nữ. Tiếp đó, An đề nghị những người này tham gia chương trình "tặng son đổi quà” và gửi cho họ bản hướng dẫn cách thức tham gia, trong đó có mục "quét cơ địa trong tình trạng khỏa thân" thông qua cuộc gọi video trên Zalo và chụp ảnh khỏa thân với các tư thế khác nhau. Sau đó, An dùng các video và ảnh khỏa thân này để đe dọa của các cô gái phải gửi tiền, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân.

TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Võ Thị Hạnh (SN 1987) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hạnh là nhân viên y tế học đường nhưng “nổ” có thể chạy “án trắng” cho Lô Thị Minh Nhàn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn và Lô Thị Soa – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tà Cạ. Tin tưởng, bà Nhàn đã đưa cho Hạnh 240 triệu đồng, 2 con lợn rừng. Còn bà Soa đưa cho Hạnh 210 triệu đồng, 3 kg thịt bò giàng, 3 yến nếp nương. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạnh đã tiêu xài hết. Còn bà Nhàn và Soa sau đó đã bị khởi tố và xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an Quảng Bình đã khởi tố Nguyễn Thị Loan (SN 1983) về tội “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, Loan là công chức kế toán UBND xã Quảng Châu, được giao nhiệm vụ thu và quản lý tiền từ nguồn đấu giá vị trí kinh doanh tại chợ Quảng Châu. Từ năm 2021 đến năm 2022, Loan đã thu từ ông Đàm Văn Tùng (là người đấu giá trúng các vị trí kinh doanh tại chợ Quảng Châu) với số tiền gần 785 triệu đồng, nhưng không nộp vào ngân sách của xã mà sử dụng chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Công an Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Huy Đại (SN 1995) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu 345 viên hồng phiến và Nguyễn Thanh Đồng (SN 1988) - đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Đại về Thanh Hóa bán lẻ. Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 9/2023, do đi lái máy xúc thuê cho một công trình xây dựng trên địa bàn huyện Lương Sơn (Hòa Bình), Đại đã quen biết với Đồng rồi hai đối tượng thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Thanh Hóa tiêu thụ.

Công an Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thế Đợi (SN 1992), Nguyễn Văn Thiêm (SN 1992) và Nguyễn Văn Bảy (SN 1994), cùng ngụ huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Kiểm tra phòng trọ của Đợi, lực lượng chức năng thu giữ 20 giấy Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân; 71 hợp đồng vay tiền, giấy ghi nợ…, tổng số tiền vay trên các hợp đồng là 1 tỷ 540 triệu đồng, cùng khoảng 150kg tờ rơi quảng cáo cho vay tiền.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thành lập Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Tổ tuần tra 979). Tổ tuần tra 979 được Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng loạt tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố Lê Thanh Hưng (SN 1991) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hưng “nổ” với mọi người rằng mình có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên sổ đỏ. Khi thấy ai có nhu cầu, Hưng nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp sổ đỏ. Sau khi nhận tiền, Hưng lên mạng xã hội đặt mua sổ đỏ giả rồi đưa cho nạn nhân. Bước đầu Công an huyện Nghi Lộc xác định, từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 6/2023 Lê Thanh Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.