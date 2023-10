Bản tin Hình sự: Tin mới vụ Á khôi trẻ bị bạn trai giết hại rồi phân xác dã man

TPO - TIN NÓNG ngày 15/10: Đồng Nai truy tìm, xử phạt nhiều trường hợp lái xe máy bằng chân; Thầy cúng vẽ chuyện mê tín lừa người, 'ăn chặn tiền của ma'; Tin mới vụ Á khôi trẻ bị bạn trai giết hại rồi phân xác dã man...

Liên quan đến vụ việc phát hiện nhiều phần thi thể cô gái trẻ, sống ở Hà Nội và từng là Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp trên sông Hồng và bờ sông làng Giang Cao, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình, đang trú tại khu đô thị Ocean park, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Được biết, Khanh đã có hành vi tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu. Bước đầu làm rõ, Khanh là bạn trai của nạn nhân. Sau khi sát hại cô gái, đối tượng đã phi tang tại khu vực sông Hồng.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Tâm (18 tuổi) số tiền 9 triệu đồng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh Tâm không đội nón bảo hiểm, dùng chân phải điều khiển xe máy trên đường.

Qua đường dây nóng, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của nhiều phụ nữ bị một nhóm đối tượng lập trang Facebook quảng cáo phối hợp với VTV, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo dài dân tộc” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khiến nhiều người sập "bẫy" lừa đảo, mất hàng trăm triệu đồng.

Công an Cao Bằng đã khởi tố Giàng Mí Cấu (SN 1977, huyện Đồng Văn, Hà Giang), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cấu tự xưng là thầy cúng có thể xem bói, chữa bệnh và bịa ra chuyện có người làm “ma” hãm hại gia đình ông S.M.P (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, có người nhà ốm nặng lâu ngày) nên và yêu cầu gia đình ông P phải lo 35 triệu để “giải hạn”. Làm lễ xong, Cấu bảo gói tiền trên là “tiền ma” và phải mang đi chôn. Sau đó, Cấu bí mật chiếm đoạt số tiền này.

Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xử phạt người phụ nữ tát chị P.V.N.H (nhân viên Phòng Kinh doanh thuộc Cty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk) 6,5 triệu đồng. Trước đó, chị H cùng đội ngũ nhân viên của công ty đến địa chỉ số 52 đường Lý Thái Tổ, phường Tân An để cắt tỉa, nâng tán cây xanh. Trong lúc chị H chỉ đạo nhân viên cắt tỉa, nâng tán cây xanh thì bất ngờ bị một người phụ nữ tự xưng là chủ nhà chửi bới, xô đẩy rồi hành hung. Thậm chí, người phụ nữ này còn tát mạnh vào mặt chị H khiến chị choáng váng. Người phụ nữ này cho rằng công ty không có quyền cắt tỉa, nâng tán cây trước nhà.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Đức Lư (SN 1955), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (Công ty cao su Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra việc mua cây giống cao su, môi giới hàng hóa của công ty này.

Do mâu thuẫn gia đình, ông M ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng của vợ (nạn nhân chưa xác định được danh tính). Tiếp đó, ông M chém vào đầu vợ khiến nạn nhân bất tỉnh bên vũng máu. Sau khi chém vợ, ông M dùng dao tự đâm vào ngực và bụng của mình với ý định tự sát. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tới ứng cứu và đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Người vợ bị thương nặng, tiên lượng xấu đã được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.