Bản tin Hình sự: Thủ đoạn mới của tội phạm buôn người

TPO - TIN NÓNG ngày 20/7: Thủ đoạn mới của tội phạm buôn người; Tạm giữ hình sự đối tượng nổ súng khiến hai người bị thương ở Thanh Hoá; Đâm chết người chỉ vì xích mích trên bàn nhậu; Bắt tạm giam đồng phạm của ‘trùm buôn siêu xe’ Phan Công Khanh;…

Sau khi bắt giữ các nữ tiếp viên tại thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), nhóm đối tượng giả danh làm công an gồm: Đặng Công Tín (20 tuổi), Lý Tuấn Anh (20 tuổi, cùng quê Phú Yên), Đặng Minh Mẫn (20 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Thanh Vũ (28 tuổi, quê An Giang), Cao Duy Chí (21 tuổi, quê Hà Nam) đã bán các nạn nhân cho các cơ sở karaoke, massage. Các đối tượng bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Mua bán người” và “Bắt, giữ và giam người trái pháp luật”.

Liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Long Luxury) khi tự bào chữa đã bày tỏ ân hận, day dứt đã đẩy vợ vào vòng lao lý. Bị cáo Mạnh cho hay, cùng vợ là bị cáo Vũ Thùy Dương thành lập Công ty Lữ Hành Việt, doanh nghiệp này do Dương làm Giám đốc. Tại thời điểm dịch COVID-19, Dương đang nuôi con nhỏ 1 tuổi. Tất cả hành vi bị cáo Dương thực hiện đều do sự chỉ đạo của bị cáo, điều này đã thể hiện trong cáo trạng.

Trong lúc ăn uống tại đám giỗ của gia đình, do phát sinh mâu thuẫn nên Nguyễn Thái Bằng (28 tuổi, trú phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) đã lấy khẩu súng (dạng côn quay) bắn nhiều phát khiến Vũ Viết K. trú phường Trường Sơn và anh trai của Bằng bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh K. phải đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thủng gan, thận, vỡ tá tràng. Công an TP Sầm Sơn đã tạm giữ hình sự Bằng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Quá trình điều tra vụ án liên quan hành vi khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa, kê biên hàng loạt bất động sản, tài sản của các bị can là cựu quan chức tỉnh Lào Cai và cựu giám đốc Công ty Lilama. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai kê biên của bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai gồm: 263,1m2, tại tổ 24, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; căn hộ chung cư tại Tòa CT2 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; căn hộ chung cư tại Trung tâm Thương mại Văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân…

Bực tức vì bị Huỳnh Thanh Tùng (sinh năm 1980, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chửi và doạ đánh khi đang nhậu, Nguyễn Tuyết Cường (sinh năm 1984, trú tại địa phương) về nhà lấy dao đâm Tùng tử vong rồi đến Công an phường Châu Phú A đầu thú. Công an TP. Châu Đốc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cường về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) - cộng tác viên showroom K-Super nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) của ông Phan Công Khanh bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do cần tiền chuộc ô tô G63 đã cầm cố, ông Phan Công Khanh và cộng tác viên của showroom lấy xe trị giá 10 tỷ của chị L.N.T.H (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) mang đi thế chấp với giá 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) vừa khởi tố 25 bị can, bắt tạm giam 24 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trước cổng sân vận động thị xã Ba Đồn. Các đối tượng hầu hết sinh từ năm 1990 đến năm 2000, trú ở phường Quảng Thọ và phường Ba Đồn. Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.