Bản tin Hình sự: Đang ngồi trong sân bóng, nam thanh niên bị truy sát kinh hoàng

TPO - TIN NÓNG ngày 18/7: Bị đề nghị mức án tử hình, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế bật khóc xin cơ hội làm lại; Truy sát kinh hoàng trong sân bóng ở Long An; Tạm giữ hình sự gã cha dượng 9X đốt 'vùng kín' con riêng của vợ;...

Liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu”, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế là người nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần, tổng số hơn 42 tỷ đồng và bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Sau khoảng 10 phút tự bào chữa, bị cáo Phạm Trung Kiên bật khóc, mong HĐXX và VKS xem xét lại tội danh của bị cáo, cho hưởng mức án tù để bị cáo có cơ hội được làm lại…

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa có văn bản chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, để giải quyết theo thẩm quyền về nội dung tố giác việc ‘bỏ lọt tội phạm’ liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng, trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Tuấn cho rằng, ông Dũng (chồng bà Hằng) là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng không bị xem xét, xử lý. Do đó, ông Tuấn đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của ông Dũng đối với hành vi phạm tội của bà Hằng.

Trần Thanh Hòa (sinh năm 1997, trú thị xã Tịnh Biên, An Giang) là cha dượng của cháu T.K.Tr (14 tuổi). Trong quá trình sinh sống do Tr. không nghe lời nên Hòa tức giận, thường xuyên hành hung cháu Tr, thậm chí dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu Tr., gây thương tích. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên quyết định tạm giữ hình sự đối với Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm đối tượng đã lao vào đánh hội đồng, dùng dao đâm một thanh niên đang có mặt trong một sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã Long Trì (huyện Châu Thành, Long An). Theo thông tin ban đầu, nhóm nghi can thường trú tại huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang). Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại được và Công an đã tiến hành truy xuất để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Đức Ước (SN 1961) và Trần Thị Thái (SN 1966) là hai vợ chồng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang truy nã cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ năm 2003. Sau 20 năm lẩn trốn, cặp vợ chồng Ước và Thái đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ khi đang cư trú trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Qua khai thác ban đầu, Ước và Thái khai nhận sau khi biết mình bị truy nã, hai đối tượng đã bỏ trốn, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau như TPHCM, TP Hà Nội, các tỉnh Cà Mau, Lào Cai, Yên Bái…

Sau khi xảy ra va chạm giao thông trên tuyến đường phường Thủy Vân (TP Huế), 4 thanh niên lao vào ẩu đả dẫn đến hậu quả làm 3 người thương vong. Theo đó, vụ việc khiến Lê Văn T. (21 tuổi, trú tại huyện Phú Vang) tử vong; Hồ Văn Quang H. (trú tại phường Thủy Vân) bị thương nặng và Nguyễn Văn S. (28 tuổi, trú tại phường Hương Vinh) bị thương nhẹ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm đối tượng liên quan là Trần Sơn L. (42 tuổi, trú TP Huế).