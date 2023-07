Truy sát kinh hoàng trong sân bóng ở Long An

TPO - Cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm đối tượng đã lao vào đánh hội đồng, dùng dao đâm một thanh niên đang có mặt trong một sân bóng cỏ nhân tạo ở Long An.

Tối 17/7, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ cả nhóm đối tượng lao vào đánh hội đồng, dùng dao đâm một thanh niên đang có mặt tại một sân cỏ nhân tạo trên địa bàn xã Long Trì (huyện Châu Thành).

"Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường nhưng nhóm thanh niên đã tẩu thoát. Công an đang tiến hành truy xét để bắt giữ các đối tượng liên quan” - đại diện Công an huyện Châu Thành thông tin.

Vụ việc cũng đã được camera an ninh ghi lại được và Công an đã tiến hành truy xuất để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng.

Theo hình ảnh được camera ghi lại, khoảng 19h16 ngày 16/7, một nhóm thanh niên khoảng 7 người đi xe máy đến một sân bóng cỏ nhân tạo trên địa bàn xã Long Trì. Cả nhóm dừng xe đi bộ vào bên trong nơi nhiều người khác đang ngồi xem đá bóng.

Cả nhóm lao vào tấn công một thanh niên đang ngồi xem đá bóng. Bị vây đánh bất ngờ, nạn nhân ra sức chống trả song vẫn bị đánh ngã nhiều lần dù đã cố bỏ chạy thoát thân. Một số đối tượng trong nhóm bao vây và liên tục cầm dao tấn công nạn nhân. Thanh niên bị đâm nhiều nhát, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, nhóm nghi can thường trú tại huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang). Trước khi xảy ra vụ việc, nhóm này và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn trên sân bóng vì các đối tượng cho rằng bị nạn nhân... nhìn đểu.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.