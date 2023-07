Cô gái trình báo bị cướp dùng súng khống chế lúc nửa đêm

TPO - Cô gái đang trên đường về quê lo đám tang người thân ngay trong đêm thì bị tấn công. Hai tên cướp đạp vào xe khiến nạn nhân té ngã, sau đó dùng súng khống chế cướp tài sản.

Chiều 16/7, thông tin từ Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) điều tra truy xét vụ cướp tài sản có tính chất manh động vừa xảy ra trên Quốc lộ N2, đoạn giáp ranh địa bàn hai tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 15/7, chị N.T.T một mình điều khiển xe máy đi từ Bình Dương về Kiên Giang để lo đám tang người thân. Chị T lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 hướng từ huyện Tân Thạnh đi huyện Tháp Mười, vừa đến đoạn thuộc xã Tân Kiều (huyện Tháp Mười) thì bị tấn công khiến nạn nhân bị trầy xước vùng mặt, tay, chân...

Theo trình báo của cô gái, nạn nhân bị 2 thanh niên đi trên xe mô tô từ phía sau bất ngờ vượt lên khống chế và đạp chị T ngã xe. Hai tên cướp dùng súng khống chế cướp tài sản của nạn nhân, gồm: 1 chiếc kiềng bằng bạc, 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng, sau đó tẩu thoát về hướng huyện Tân Thạnh.

Chị T điều khiển xe qua cầu kênh Ba khoảng 300m vào nhà dân để băng vết thương, sau đó trình báo Công an huyện Tháp Mười.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip dài gần 3 phút, ghi lại hình ảnh một cô gái đẩy xe ghé vào quán cà phê ven Quốc lộ N2 cầu cứu nhờ giúp đỡ với nhiều vết thương trên người. Cô vừa khóc vừa cho biết đang trên đường về quê lo đám tang cho người thân thì bị cướp.

"Em đã van xin “tha cho em đi, em đi về thì tụi nó dọa: Tao bắn bỏ mày luôn á!” - cô gái kể trong clip.

Bức xúc trước sự việc, chủ quán đã ghi lại hình ảnh cô gái và đăng tải lên mạng xã hội với mục đích để người đi đường cảnh giác khi lưu thông qua tuyến đường trên.

Công an huyện Tháp Mười đã cử trinh sát phối hợp với Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) trực tiếp làm việc với bị hại và tiến hành điều tra, truy xét những đối tượng gây ra các vụ cướp trên Quốc lộ N2 gần đây.

Công an cũng đã mời đến làm việc đối với những người có bình luận xuyên tạc, không đúng, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Công an khuyến cáo người đi đường không dừng, đậu xe nơi trời tối, vắng người qua lại, nếu có việc phải đi đến những khu vực này không nên một mình và luôn cảnh giác khi có người bám theo, không sử dụng điện thoại.

Trường hợp cần thiết, người dân cần đậu xe vào sát lề đường hướng ra mặt đường quan sát xung quanh khi gọi điện thoại, nếu đeo nữ trang trên người cần che kín, không để lộ ra ngoài, túi xách nên để vào trong cốp xe...và khi bị cướp giật phải truy hô, đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng, loại xe, biển số xe và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo (hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm).

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.