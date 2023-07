Bắt cặp vợ chồng trốn truy nã suốt 20 năm

TPO - Ngày 17/7, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt cặp vợ chồng Ước và Thái sau 20 năm lẩn trốn truy nã. Lực lượng công an bắt giữ Ước và Thái khi đang cư trú ở tỉnh Yên Bái.

Đối tượng Nguyễn Đức Ước (SN 1961) và Trần Thị Thái (SN 1966) là hai vợ chồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang truy nã cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ năm 2003. Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ khi đang cư trú trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2002, Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái (khi đó trú tại thôn Trung, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) nhiều lần ký kết hợp đồng cầm cố tài sản là ô tô, xe máy, ti vi… tại Công ty vàng bạc đá quý Bắc Giang.

Sau đó, Ước và Thái mượn lại tài sản đã cầm cố để tiếp tục vay mượn các cá nhân khác trên địa bàn huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 5/2003, vợ chồng Ước và Thái không còn khả năng trả nợ và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29/7/2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ước và Thái đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái.

Qua khai thác ban đầu, Ước và Thái khai nhận sau khi biết mình bị truy nã, hai đối tượng đã bỏ trốn, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, các tỉnh Cà Mau, Lào Cai, Yên Bái…

Hiện lực lượng công an đã di lý Nguyễn Đức Ước và Trần Thị Thái về Công an tỉnh Bắc Giang và thực hiện các biện pháp tố tụng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.