Khởi tố 25 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng tại Quảng Bình

TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) vừa khởi tố 25 bị can, bắt tạm giam 24 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trước cổng sân vận động thị xã Ba Đồn vào chiều 3/7 vừa qua.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ Luật Hình sự. Các đối tượng hầu hết sinh từ năm 1990 đến năm 2000, trú ở phường Quảng Thọ và phường Ba Đồn.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/7/2023, tại khu phố 2, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn có 2 nhóm thanh niên đi xe ô tô và xe máy mang theo hung khí gồm ống tuýp sắt, dao, gậy… lao vào hỗn chiến bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng.

Sau khi hỗn chiến, một số đối tượng đã bỏ trốn vào Đà Nẵng, ngay trong đêm 3/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Ba Đồn và Công an tỉnh Quảng Bình truy đuổi và phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tiến hành triệu tập, gọi hỏi và di lý 7 đối tượng liên quan về Quảng Bình.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng thuộc 2 nhóm trên địa bàn TX. Ba Đồn thách thức và hẹn nhau tụ tập để giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau.

Tang vật thu giữ gồm, 6 xe ô tô, 2 xe mô tô, 4 điện thoại di động, 1 gậy ba khúc, 10 ống tuýp, 8 ghế nhựa bị vỡ, 6 bàn nhựa bị vỡ và nhiều tang vật liên quan khác.