Vụ hỗn chiến ở Quảng Bình: Hai băng nhóm đột ngột thay đổi kế hoạch trước 'giờ G'

TPO - Vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm trước sân vận động Ba Đồn đã được Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình nắm bắt từ trước, nhưng các đối tượng thực hiện 'kế hoạch' sớm hơn một giờ đồng hồ nên lực lượng trấn áp đã không có mặt kịp thời.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 4/7, Thượng tá Nguyễn Vũ Cương, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, trước đó, Công an thị xã Ba Đồn đã nắm bắt được sẽ có 2 nhóm thanh niên của phường Ba Đồn và phường Quảng Thọ hẹn nhau ra trước sân vận động Ba Đồn để giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài ra thông tin còn cho biết, cả 2 nhóm đều kêu gọi huy động lực lượng từ các địa phương khác về hỗ trợ. Thời điểm gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn là 16 giờ ngày 3/7, trước sân vận động Ba Đồn.

Để ngăn chặn vụ hỗn chiến có thể xảy ra, Công an thị xã Ba Đồn đã liên hệ với công an các huyện lân cận ngăn chặn không để các nhóm thanh niên họp mặt tại Ba Đồn. Đồng thời, huy động công an các xã, phường trong thị xã Ba Đồn tập hợp về sân vận động để ngăn chặn vụ hỗn chiến.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Cương, vụ hỗn chiến đã diễn ra sớm hơn 'kế hoạch' 1 giờ đồng hồ, nên lực lượng trấn áp đã không có mặt kịp thời. Những công an mặc sắc phục đứng ở vòng ngoài trong lúc hỗn chiến là lực lượng được cử đi thuyết phục, kêu gọi 2 băng nhóm nói trên.

Vụ hỗn chiến chỉ diễn ra mấy phút thì lực lượng trấn áp có mặt, giải tán các băng nhóm và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh hiện trường. Ngay sau đó, Công an thị xã Ba Đồn đã triệu tập hơn chục đối tượng để lấy lời khai trong đêm, đồng thời cử một đội truy bắt các đối tượng liên quan bỏ trốn ra tỉnh ngoài.

Đến chiều 4/7, Công an thị xã Ba Đồn đã triệu tập, truy bắt được gần 20 đối tượng, trong đó có 7 đối tượng chạy vào Đà Nẵng lẩn trốn. Hiện 7 đối tượng này đang được di lí từ Đà Nẵng về Ba Đồn để phục vụ điều tra.

Theo Thượng tá Nguyễn Vũ Cương, dự kiến chiều hôm nay (4/7), Cơ quan CSĐT sẽ hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một số đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc này để răn đe và xử lý nghiêm minh.

Trước thông tin trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 cánh tay bị đứt lìa sau vụ hỗn chiến, Thượng tá Cương bác thông tin này và cho biết đây là thông tin bịa đặt, vì trong vụ ẩu đả chỉ có 1 trường hợp bị thương khi bị ném ly thủy tinh vào mặt.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 3/7, tại khu vực trước cổng sân vận động thị xã Ba Đồn xảy ra vụ “hỗn chiến” bằng gậy gộc, đao kiếm giữa 2 băng nhóm bất chấp sự có mặt của một số cán bộ công an.