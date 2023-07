Đâm chết người chỉ vì xích mích trên bàn nhậu

TPO - Bực tức vì bị Tùng chửi và doạ đánh khi đang nhậu, Cường về nhà lấy dao đâm Tùng khiến người này tử vong.

Sáng 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuyết Cường (sinh năm 1984, trú tại Khóm 1, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 20 phút, ngày 24/6/2023, trong lúc nhậu tại nhà Huỳnh Thanh Hậu, thuộc Khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc thì giữa Cường và Huỳnh Thanh Tùng (sinh năm 1980, trú tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi về nhà, Cường nhớ lại việc bị Tùng chửi và doạ đánh, Cường lấy một cây dao dài 32,7cm cất giấu trong người rồi rủ nhóm bạn cùng đi đến nhà Tùng. Tới nơi, Cường phát hiện Tùng đang ngồi một mình trước bậc thềm nhà, Cường đi đến đâm phần cán dao vào vùng ngực Tùng khiến Tùng bật ngửa ra sau, lúc này phần mũi và lưỡi dao đâm đứt động mạch đùi trái của Tùng. Thấy chân Tùng chảy nhiều máu nên Cường đem cây dao đến Công an phường Châu Phú A đầu thú. Tùng được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu, đến 00 giờ 30 phút ngày 25/6 thì tử vong.