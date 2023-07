Bản tin Hình sự: Bé trai 3 tuổi bị cha dượng đốt vì phá phách đồ đạc

TPO - TIN NÓNG ngày 17/7: Mâu thuẫn, cháu đâm cậu ruột tử vong; Đâm chết nhầm người, lãnh án tù chung thân; Xác minh vụ thiếu niên 14 tuổi bị cha dượng hành hạ, đốt ‘vùng kín’; Bé trai 3 tuổi bị cha dượng đốt vì phá phách đồ đạc...

Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã tạm giam Phan Văn Nên (21 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Nên say xỉn, bực tức vì con trai riêng 3 tuổi của vợ hay phá phách đồ đạc nên tẩm dầu hỏa vào ruột xe, đốt và quăng vào người bé trai đang ngủ. Hậu quả, bé trai bị bỏng 48% cơ thể. Khi bị triệu tập lấy lời khai, người mẹ 20 tuổi tìm cách che giấu cho chồng, nói bé bị bỏng do "ngã trúng đèn dầu".

Liên quan đến vụ việc “Chuyến bay giải cứu”, bị cáo Hoàng Văn Hưng (nguyên Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an - là điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu) bị Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 19 - 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện kiểm sát, việc Hưng trao đổi với Nguyễn Thị Thanh Hằng về việc "có thể chạy án" nhằm tạo sự tin tưởng để Hằng không bị xử lý hình sự. Qua đó, Hằng và Sơn đưa tiền cho Nguyễn Anh Tuấn để đưa cho Hưng.

Xảy ra mâu thuẫn sau khi nhậu, Võ Chí Hai (SN 33 tuổi) bị cậu ruột là ông Nguyễn Văn T (68 tuổi) ở cùng địa phương đuổi về. Hai về nhà mang dao quay lại đâm ông T trọng thương rồi tử vong sau đó. Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã tạm giữ Hai để điều tra về vụ việc.

Cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang mở rộng điều tra vụ cưa hạ 143 cây thông để làm rõ vai trò của những người liên quan. Theo đó, Công an huyện Lâm Hà đã xác định được T.V.Th (36 tuổi) và N.V.T (30 tuổi) là 2 đối tượng gây ra vụ việc. Bước đầu, Th và T thừa nhận phá rừng để lấy đất sản xuất.

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Lê Ngọc Dũng (31 tuổi) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Dũng tấp xe vào quán cà phê ven đường trú mưa thì bị anh Đinh Minh Vũ (29 tuổi) đi xe máy đến đánh vào miệng gây chảy máu vì cho rằng Dũng đậu xe chặn lối đi. Cả hai lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Dũng đi mua dao rồi quay lại quán cà phê. Đến nơi, Dũng thấy anh Thạch Som Bô (29 tuổi, quê Trà Vinh) đang nằm trên võng và nhầm tưởng là người trước đó đã đánh mình nên cầm dao đâm, chém liên tục vào người anh Bô. Hậu quả, anh Bô tử vong.

Bà T.N (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) nhận được cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ điều tra thuộc Công an TP Đà Nẵng, thông báo bà có liên quan đến một đường dây ma tuý. Người này đã yêu cầu bà N cung cấp số tài khoản ngân hàng để xác minh tài khoản, sau đó hướng dẫn bà đến Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh Dầu Tiếng mở tài khoản mới rồi cung cấp mã OTP cho đối tượng này. Vì bị hại không có tiền nên đối tượng đã giới thiệu bà N đến thị xã Bến Cát (Bình Dương) để cầm sổ đỏ vay tiền. Sau đó, bà N đã chuyển vào số tài khoản mới mở 1.093.000.000 đồng. Sau khi đến ngân hàng kiểm tra, bà N mới biết toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị đối tượng rút hết.

Công an phường Tịnh Biên (An Giang) nhận được thông tin em T.K.Tr (14 tuổi) có nhiều vết thương trên người, nghi ngờ bị Trần Thanh Hòa (sinh năm 1997, là cha dượng của Tr) hành hung. Làm việc với công an, Hòa khai nhận, cách đây khoảng 1 tháng có đánh và nhấn đầu em Tr vào thùng nước. Khi đó, thùng nước bị bể khiến phần trước ngực của Tr bị tổn thương, gây nên vết sẹo. 15 ngày sau, Hòa dùng bật lửa đốt bộ phận sinh dục của em Tr gây thương tích. Ngoài ra, Hòa còn dùng cây đánh vào lưng em Tr.