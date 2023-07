Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nghịch tử chém bố tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 15/7: Truy nã nghịch tử chém chết bố đẻ rồi bỏ trốn; Khởi tố nam thanh niên qua đêm với bạn gái nhí trong nhà nghỉ; Siêu trộm chuyên phá két sắt liên tỉnh sa lưới; Hai tài xế bị khởi tố vì dùng giấy phép lái xe giả…

Sau khi quan hệ tình dục nhiều lần với em H.G (SN 2007, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Lê Phước Cảnh (SN 1991, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành) mua thuốc tránh thai cho bé gái uống. Khi về nhà, H.G bị đau bụng nên nhắn tin cho Cảnh thì bị gia đình phát hiện. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Cảnh về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trong cuộc nhậu, Lộc Văn Hoàn (SN 1997, trú tại thôn Khau Slung, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) xảy ra mâu thuẫn với bố là ông Lộc Văn Tấn, trong lúc nóng giận, Hoàn cầm dao chém bố đẻ tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi nhà. Công an huyện Văn Lãng, vừa phát lệnh truy nã đối tượng Hoàn về hành vi giết người.

Nhóm 11 đối tượng do Đặng Công Tín (20 tuổi, quê Phú Yên) cầm đầu tìm kiếm phụ nữ trẻ tuổi nhẹ dạ, cả tin, hiểu biết còn hạn chế đang có nhu cầu kiếm việc làm, đưa ra các thông tin, mức lương hấp dẫn… rồi dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán các nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương và bán qua Campuchia. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng trên để điều tra về hành vi mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật.

Nửa đêm, Hoàng Văn Cương (SN 1992, trú huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đột nhập cửa hàng xe máy Thành Ngân trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) cạy phá két sắt ở quầy kế toán lấy trộm khoảng 25 triệu đồng và 1 đồng hồ thông minh, 1 điện thoại di động với tổng trị giá thiệt hại khoảng 42,1 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Cương về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi ngờ tài xế H.V.T (33 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) và ông P.V.Đ (34 tuổi, trú xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) có dấu hiệu sử dụng GPLX giả, lực lượng CSGT Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, 2 tài xế xe khai nhận đã lên mạng đặt mua GPLX ô tô hạng C với giá 3 triệu đồng và GPLX hạng E giá 40 triệu đồng để sử dụng. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông T và ông Đ, cùng về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lê Văn La (44 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) là tài xế lái xe cho một hãng taxi và có quen biết với Nguyễn Đức Lên (32 tuổi, trú Điện Bàn) và được Lên đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy. Nhận lời La ra Đà Nẵng để nhận ma túy vận chuyển về Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc với giá 2 triệu đồng. Khi đang vận chuyển gần 3kg ma túy thì La bị công an bắt quả tang. TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với La về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.