Hai tài xế bị khởi tố vì dùng giấy phép lái xe giả

TPO - Tại cơ quan công an, 2 tài xế xe khai nhận đã lên mạng đặt mua giấy phép lái xe (GPLX) ô tô hạng C với giá 3 triệu đồng và GPLX hạng E giá 40 triệu đồng để sử dụng.

Ngày 15/7, Công an huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông H.V.T (33 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) và ông P.V.Đ (34 tuổi, trú xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cùng về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an huyện Trà Bồng đã phát hiện 2 ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nghi ngờ tài xế H.V.T và P.V.Đ có dấu hiệu sử dụng GPLX giả nên đã mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, T. và Đ. khai nhận đã lên mạng đặt mua giấy phép lái xe giả. T. mua giấy phép lái xe hạng C với giá 3 triệu đồng, còn Đ. mua giấy phép lái xe hạng E với giá 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.