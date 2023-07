Bản tin Hình sự: Phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng lõa thể

TPO - TIN NÓNG ngày 16/7: Bắt thêm 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt vụ tấn công ở Đắk Lắk; Lừa bán 3 thiếu nữ qua Myanmar làm gái mại dâm; 2 công nhân tử vong khi tháo dỡ cột phát sóng; Phát hiện nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng lõa thể...

Lực lượng chức năng xã Ngũ Lão (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) vừa phát hiện bà Bùi Thị H (SN 1970) là chủ quán cafe chết trong tình trạng lõa thể, thi thể đang bị phân hủy. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng 3 ngày, có dấu hiệu hung thủ sau khi gây án đã khóa trái cửa chính và tắt điện, rồi tẩu thoát bằng lối cửa sau. Theo người dân địa phương, bà H có 1 người con gái đang ở nước ngoài, thời gian gần đây bà thuê nhà ở xã Ngũ Lão sống một mình và mở quán cà phê kinh doanh.

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tạm giữ ông Nguyễn Đức An (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, ông An bị ảo giác ma túy nên cầm kéo xông vào trụ sở Công an phường 15 (quận Gò Vấp) tấn công chiến sĩ công an trực ban nhưng may mắn không ai bị thương.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân' tại tỉnh này vào ngày 11/6 khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc thôn 11 (xã Ea Lê, huyện Ea Súp). Danh tính 3 đối tượng gồm: Y Ju Niê (SN 1968), Nay Yên (SN 1970) và Nay Tam (SN 1974).

Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố Nguyễn Thị Nguyệt Hòa (SN 1998) và chồng là Đồng Văn Mạnh (SN 1996, cùng ở Bắc Giang); Hoàng Văn Sơn (SN 2006), Nhàn Văn Dũng (SN 2005, cùng ở Cao Bằng) về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, Dũng và Sơn làm việc tại quán karaoke của vợ chồng Hòa rồi lừa tuyển được 3 thiếu nữ là H.T.V. (SN 2007, Cao Bằng), L.T.V và Đ.H.T (Cùng ở Hà Giang) về quán làm nhân viên tiếp khách. Sau đó, nhóm này đã dụ dỗ 3 thiếu nữ trên đồng ý sang Myanmar làm việc nhưng thực chất là bị đưa đi làm gái mại dâm.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Việt Phong (SN 1983, Đồng Tháp) về hành vi tham ô tài sản. Trước đó, Phong làm nhân viên kinh doanh cho công ty phân bón tại thị trường thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang với nhiệm vụ lái xe, bán hàng, chăm sóc khách hàng; thu tiền nộp về công ty; báo cáo hoạt động thu hồi công nợ; tình hình thực tế của khách hàng. Tuy nhiên, Phong đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để làm khống các báo cáo gửi về công ty rằng khách hàng vẫn còn nợ tiền, sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi tố Nguyễn Văn Được (SN 1986) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Trước đó, do có nhu cầu vay mượn tiền để kinh doanh, Được đã cầm cố tài sản cá nhân là xe ô tô cho ngân hàng. Nhưng do làm ăn thua lỗ, Được nảy sinh ý định mua giấy tờ xe giả để cầm cố xe ô tô lấy tiền trả nợ nên lên mạng đặt mua giấy tờ xe giả, rồi Được đưa ô tô và giấy đăng ký xe giả đến tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu để cầm cố, vay 350 triệu đồng trong vòng 1 tháng.

Trong phiên tòa vụ án chuyến bay giải cứu, ông Vũ Hồng Nam (cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng từ doanh nghiệp còn ông Nguyễn Hồng Hà (cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản) được cơ quan tố tụng xác định có hai lần nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, cũng là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Travelsky).

1 tổ công nhân gồm 4 người được một nhà thầu trên địa bàn TP Lào Cai thuê tháo dỡ hạ độ cao cột phát sóng nằm phía sau trụ sở UBND xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Tại thời điểm trên, 2 công nhân trèo lên cột còn 2 người ở dưới giữ dây và tời. Trong khi hạ thiết bị, bất ngờ một đoạn cột trượt xuống khiến anh Đ.T.C (SN 2000) và anh C.V.S (SN 1988) rơi xuống đất. Hậu quả, cả hai công nhân đều tử vong.