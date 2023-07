Bắt đối tượng xông vào trụ sở tấn công công an ở TPHCM

TPO - Bị ảo giác ma túy, người đàn ông 42 tuổi cầm kéo xông vào trụ sở Công an phường 15 (quận Gò Vấp, TPHCM) tấn công chiến sĩ công an trực ban nhưng may mắn không ai bị thương.

Ngày 16/7, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tạm giữ ông Nguyễn Đức An (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ông An là người cầm kéo xông vào trụ sở Công an phường 15 (quận Gò Vấp) tấn công một chiến sĩ công an trực ban khiến nhiều người khiếp sợ.

Trước đó vào khoảng 11h15 ngày 15/7, một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở Công an phường 15 thì một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc ngang bất ngờ đi vào.

Người này cầm sẵn hung khí trên tay, đi thẳng đến chỗ bàn làm việc và tấn công liên tục cán bộ công an.

Bị tấn công bất ngờ, cán bộ công an vẫn nhanh nhẹn né tránh, sau đó cầm xấp giấy tờ ném về phía người đàn ông để phòng vệ và ép người vào sát bức tường nên không bị đâm trúng.

Ngay sau đó, người đàn ông này chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy tẩu thoát. Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm trên có 3 người dân đến liên hệ công tác và hoảng loạn tháo chạy khi vụ việc xảy ra

Vào cuộc điều tra, công an xác định người đàn ông có hành vi tấn công cán bộ công an là Nguyễn Đức An nên đã đưa về trụ sở làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông An bị ảo giác ma tuý.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.